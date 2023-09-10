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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيجارة تشعل النيران في شقة سكنية وتُصيب مالكها بسوهاج

صدى البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج على نيران حريق نشب بشقة سكنية، دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، حيث أشعلت النيران بالشقة بسبب بقايا سيجارة مشتعلة؛ ما أصاب مالك الشقة بحالة اختناق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده نشوب حريق بشقة سكنية، وإصابة شخص دائرة القسم.

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وبالانتقال والفحص تبین نشوب حريق بصالة شقة بالطابق الرابع ملك المدعو (مدحت ص.ع.ع- 59 سنة- موظف- ويقيم بمفرده بذات العنوان)، وبسؤاله قرر بمضمون ما سبق، مضيفًا أنه حال استيقاظه من النوم فوجئ بوجود دخان كثيف داخل الشقة وإشتعال النيران بمنضدة وكراسي السفرة.

وعلل سبب الحريق تركه لبقايا سيجارة مشتعله على منضدة السفرة، ونفي الشبهة الجنائية، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء وتمت السيطرة على نيران الحريق وإخماده؛ نتج عن ذلك إصابة مالك الشقة المذكور بحالة اختناق؛ وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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