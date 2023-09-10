عبدالله جورج يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية الزمالك.. فيديو

قام الدكتور عبد الله جورج عضو مجلس إدارة الزمالك السابق بالتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات نادي الزمالك، على مقعد العضوية فوق السن، كما تقدم شرين الفقي وشريف إسلام بأوراق الترشح لمقعد العضوية فوق السن.

وتقدم أحمد النمس ومحمد عودة على مقعد العضوية تحت السن.

وفتح في العاشرة صباح اليوم الأحد 10 سبتمبر اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة ثماني ساعات من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتقدم في أول يوم كل من كريم عادل عبيد عضو الجمعية العمومية على منصب أمين الصندوق كما تقدم كل من أحمد عفيفي ورجب رواش وأحمد فوده نصير بأوراق ترشحهم على منصب العضوية فوق السن.

وتقدم في اليوم الثاني ماجد فاروق الحنبلي عضو الجمعية العمومة لنادي الزمالك بأوراق ترشحه على منصب الرئاسة خلال الانتخابات المقبلة للنادي الأبيض.

وتقدم في اليوم الثالث كل من أشرف إمام عبد السلام وحمدية كمال علي لاعبة الكرة الطائرة السابقة بالنادي ومروة أمير رفاعي عضو الجمعية العمومية ، بأوراق ترشحهم للانتخابات على منصب العضوية فوق السن.

وتقدم في اليوم الرابع كل من، أحمد عبادة وسيف الإسلام محمد يوسف و مروة البورجي ونجلاء الناجي على منصب العضوية فوق السن، ومحمد خالد الصادق على منصب العضوية تحت السن.

في حين تقدم في اليوم الخامس كل من هاني العتال نائب رئيس النادي السابق بأوراق ترشحه على منصب نائب رئيس النادي، وعبد المجيد سليم على منصب أمين الصندوق، وأحمد هاني زادة على منصب العضوية تحت السن.

وتقدم أمس السبت محمد قدري على منصب أمين الصندوق، في حين تقدم كل من طارق عبد العال ورفعت شبل وسامح سوني وعلاء مقلد وحاتم السيد على منصب العضوية فوق السن.

وتقدم كل من علي العاطفي وياسمين الشريف وإيهاب عصمت على منصب العضوية تحت السن.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.