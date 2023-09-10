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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مفاجآت سارة في المدارس بالعام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

حصل موقع صدى البلد على تفاصيل الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لدمج التكنولوجيا والانشطة في العملية التعليمية في جميع المدارس خلال العام الدراسي الجديد .

 

تشغيل القنوات التعليمية في الفصول


حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، توظيف القنوات التعليمية مدرستنا 1 و 2 في خدمة واثراء العملية التعليمية في جميع المدارس بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي بدءا من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي العام وذلك لجميع المواد الاساسية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الاستمرار في تخصيص فترة مشاهدة واحدة لكل مادة دراسية او فترتين لمادة اللغة العربية فقط ، وعلى ان تعادل الفترة حصتين دراسيتين لعرض المادة التعليمية من خلال السبورة الذكية او الداتا شو او أجهزة الكمبيوتر لأكثر من فصل في نفس الفترة لعرض الدرس مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب .. وتخصص باقي النصاب المقرر لحصص المادة لمناقشة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب لتمكينهم من متابعة المنزل وعلى ذلك سيكون هناك وقت كاف لممارسة الأنشطة بمختلف انواعها الرياضية والثقافية والفنية والعلمية والتكنولوجية
 

يوم للممارسة الانشطة وهدايا للطلاب 


وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضاً ، تحديد يوم كامل لممارسة الأنشطة في المدارس لكل صف دراسي على حدى دون التأثير على خطة توزيع المنهج ، ويتم تقسيم طلاب نفس الصف في حالة ارتفاع كثافة الطلاب بالصف بين ممارسة النشاط الرياضي والفني والعلمي طوال اليوم المخصص لذلك ، والتعاون مع مجالس الامناء والاباء والمعلمين لتوفير الأدوات اللازمة لممارسة تلك الأنشطة ، وتنظيم المسابقات وتوزيع الهدايا العينية على الطلاب المتميزين والمساهمة في رعاية الطلاب الموهوبين منهم 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه سيتم أيضاً تفعيل استخدام السبورات الذكية بجميع المدارس ، وفي هذا الإطار صدرت تعليمات رسمية للمديريات والادارات التعليمية والمدارس توصي بضرورة الاطمئنان على استعدادات وتجهيزات المدارس الثانوية والتأككد من توزيدها بالشبكات السليمة واللاسلكية

كما  صدرت تعليمات رسمية للمديريات والادارات التعليمية والمدارس ، بضرورة اتخاذ اجراءات صيانة وتزويد وتحديث كافة اجهزة الكمبيوتر بالبرامج الحديثة والمتضمنة داخل مناهج مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تحميل جميع المناهج الالكترونية والتفاعلية من الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الموقع الالكتروني لكل مديرية تعليمية لاتاحتها للطلاب

كما تقرر رسمياً تفعيل استخدام التقنيات التكنولوجية الحديقة المؤمنة في تبادل المراسلات بين الجهات التابعة للوزارة تجنبا لإهدار الوقت وترشيدا للنفقات وتوظيف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل مدرسة لتسهيل عملية التواصل فيها بينها وبين اولياء الامور والطلاب والرد على كافة استفساراتهم ومقترحاتهم

العام الدراسي الجديد التربية والتعليم التعليم العام الدراسي المدارس

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