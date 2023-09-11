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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مبنى آيل للسقوط .. الإدارية العليا ترفض إزالة عقار في الموسكي

صدى البلد

قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن المقام من أحد المواطنين والتي طالب فيه بوقف قرار محافظة القاهرة بإزالة عقار بالموسكي على سند من أن هذا العقار آيل للسقوط وكان محترقاً من قبل، وألغت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من تأييد هدم العقار.

قالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي الموسكي أصدرت القرار المطعون فيه رقم 1/2016 بإزالة العقار الكائن 11 شارع يوسف نجيب الموسكى القاهرة حتى سطح الأرض لما تبين لها من أن حالة العقار تنبئ عن خطورة، وقد أحالت هذه المحكمة الطعن إلى مكتب الخبراء لندب لجنة ثلاثية من المهندسين المتخصصين لإبداء الرأي النهائي حول وضع العقار.

وأضافت أن اللجنة انتهت إلى أن العقار بحالة جيدة ولا يوجد به أي آثار للحريق ظاهرة ويوجد به أعمال ترميم قام بها المدعي ويلزم للحكم على ما إذا كان العقار تستدعى حالته الإنشائية الهدم الكلي أو الجزئي صدور تقرير من جهة بحثية كمركز بحوث الإسكان والبناء أو أي جامعة حكومية.

وإذ تطمئن المحكمة إلى سلامة النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبراء إذ جاءت محمولة على أسانيدها ومستمدة من المعاينة على الطبيعة للعقار محل التداعي، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد خالف وجه الحق فيما انتهى إليه من إزالة كامل المبنى حتى سطح الأرض، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه مخالفا لصحيح أحكام القانون متعينا القضاء بإلغائه فيما تضمنه من إزالة البناء حتى سطح الأرض، على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبراء.

المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا

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