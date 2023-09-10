ريم طارق عن فيديو الصلح مع حسن شاكوش: كان بيستفزني ولابس بيجامتي

هاجمت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، طليقها، بعدما نشر مقطع فيديو يقول فيه إن المشكلات بينهما انتهت، قائلة: "كان بيستفزني ولابس هدومي".

وأضافت "طارق"، في حوارها ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة: "سن شاكوش كان لابس بيجامتي في الفيديو، ده أسلوب استفزاز، وبعت لي رسالة إنه انتصر وقالي محدش هيصدقك تاني".

وتابعت طليقة حسن شاكوش: "كان غرضه إنه يستفزني وإنه ينتصر، لكن محدش بينتصر على ولية، لان كل يقيني في ربنا بأني سأحصل على حقي منه وأن اللعبة اللي عملها منذ يومين سترد إليه، وانا انوي الحصول على حقي القانوني، رفعت ضده قضايا لم أتنازل عنها، هناك قضية النفقة وقضية القايمة".