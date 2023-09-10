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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريم طارق تهاجم حسن شاكوش: بنات لبسوا هدومي الخاصة واتصوروا بيها

ريم طارق
ريم طارق

قالت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، إنّها لم تخطئ في حق والدة حسن شاكوش، مؤكدةً أنها "ست محترمة"، لافتةً إلى أنها قامت بتصوير مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه تقول إنها حصلت على حقوقها من حسن شاكوش كجزء من الصلح مقابل أن يمنحها حسن شاكوش حقوقها.

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انتهاء الخلاف بين ريم طارق وحسن شاكوش| فيديوجراف

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فيديو جديد.. كواليس جلسة الصلح بين ريم طارق وحسن شاكوش

 

وأضافت "طارق"، في حوارها ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، من تقديم الإعلامية بسمة وهبة: "أهل الخير طلبوا مني إني أنفي كلامي عن حسن شاكوش بخصوص أسباب الطلاق، فرفضت، وقلت إن عندي أدلة ورفعت دعوى قضائية بها ولن أتنازل عنها".

وتابعت طليقة حسن شاكوش: "بعد ذلك طلبوا مني أن أظهر في مقطع فيديو وأقول إنه شخص محترم، ومكنش عاوز أعمل الفيديو عشان يوقعني في مشكلات مع أهل الخير ويوقعني في الغلط وعملت الفيديو وعملت الفيديو عشان أنا إنسانة كويس وقلت إنه محترم رغم إني كنت ممكن أظهر بالأدلة اللي معايا ضده، وكنت أتمنى أن أحصل على ملابسي، حاجتي غالية عندي، وللأسف لقيت بنات لبست لبسي في أوضة النوم واتصوروا لي واتبعتت لي الصور ومعايا على الموبايل .. لبسوا قمصان نومي".

الاعلاميه بسمة وهبة برنامج 90 دقيقة حسن شاكوش ريم طارق طليقة حسن شاكوش قناة المحور

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