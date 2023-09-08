انتهاء الخلاف بين ريم طارق وحسن شاكوش| فيديوجراف

أعلنت ريم طارق طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، انتهاء الخلافات التي نشبت بين الطرفين خلال الشهور الماضية.

وقالت ريم طارق من خلال تصريحات تليفزيونية : الحمدلله أخدت كل حقوقي الشرعية من حسن، والحمدلله اني طلعت كويسة، وهو كمان شخص كويس، وراجل محترم، وكل اللي حصل ده كان سوء تفاهم وتدخل أكتر من طرف، وأي حد سيرته جت في الموضوع سواء من أهله أو من أهلي او مامته فحقهم على راسي وكل شيء قسمة ونصيب".

سر ماحدش يعرفه



يذكر أن في شهر يوليو الماضي، حلت ريم طارق - طليقة حسن شاكوش - ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة المحور الفضائية، وأدلت بعدد من التصريحات الهامة.

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