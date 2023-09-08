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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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انتهاء الخلاف بين ريم طارق وحسن شاكوش| فيديوجراف

ريم طارق طليقة حسن
ريم طارق طليقة حسن شاكوش

أعلنت ريم طارق  طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، انتهاء الخلافات التي نشبت بين الطرفين خلال الشهور الماضية.

انتهاء الخلافات.. طليقة حسن شاكوش: طلع راجل محترم وخدت مستحقاتى

وقالت ريم طارق من خلال تصريحات تليفزيونية : الحمدلله  أخدت كل حقوقي الشرعية من حسن، والحمدلله اني طلعت كويسة، وهو كمان شخص كويس، وراجل محترم، وكل اللي حصل ده كان سوء تفاهم وتدخل أكتر من طرف،  وأي حد سيرته جت في الموضوع سواء من أهله أو من أهلي او مامته فحقهم على راسي وكل شيء قسمة ونصيب".

 

 

سر ماحدش يعرفه


يذكر أن في شهر يوليو الماضي، حلت ريم طارق - طليقة حسن شاكوش - ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة المحور الفضائية، وأدلت بعدد من التصريحات الهامة.

ولمتابعة المزيد حول تصريحات ريم طارق  طليقة حسن شاكوش .. تابع الفيديو جراف التالي:

ريم طارق حسن شاكوش تصريحات تليفزيونية اخدت كل حقوقي الشرعية انتهاء الخلافات

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