انتهاء الخلافات.. طليقة حسن شاكوش: طلع راجل محترم وخدت مستحقاتى

أعلنت ريم طارق طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، انتهاء الخلافات التي نشبت بين الطرفين خلال الشهور الماضية.

وقالت ريم طارق من خلال تصريحات تليفزيونية : الحمدلله اخدت كل حقوقي الشرعية من حسن، والحمدلله اني طلعت كويسة، وهو كمان شخص كويس، وراجل محترم، وكل اللي حصل ده كان سوء تفاهم وتدخل أكتر من طرف، وأي حد سيرته جت في الموضوع سواء من أهله أو من اهلي او مامته فحقهم على راسي وكل شئ قسمة ونصيب".

يذكر أن في شهر يوليو الماضي، حلت ريم طارق - طليقة حسن شاكوش - ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة المحور الفضائية، وأدلت بعدد من التصريحات الهامة.

وقالت ريم طارق، خلال اللقاء، إن الطلاق وقع رسميا بينها وبين حسن شاكوش، مشيرة إلى أنه كان يريد تطليقها على كافيه، ولكن والدها رفض المقابلة وقال له «احنا عندنا بيت زي ما جيت وأخدتها منه تيجي ولو بنتي غلطانة أربيها».

وأضافت ريم طارق، أن سبب الخلاف بينها وبين حسن شاكوش، يعود إلى سر تتحفظ على الإفصاح عنه، مشيرة إلى أن شاكوش في المنزل غير ما يظهر به أمام الناس.

وتابعت ريم طارق، أنه عقب الزواج مباشرة والظهور في حلقة برنامج شيخ الحارة مع بسمة وهبة، ترك حسن شاكوش، منزل الزوجية في أول 3 أيام زواج.

وأكدت ريم طارق، أن حسن شاكوش، كان لديه مشاكل خاصة وحرصت على تغيير حياته بقراءة القرآن له، وجعلته يصلي في أخر أيام بينهما، مشيرة إلى أن شاكوش كان يعلم أنها مطلقة بدليل تقدمه لها في المرة الأولى وقت ارتباطها، وأنها وقعت على قسيمة الزواج، وهي خالية من البيانات ولديها فيديو يثبت ذلك.

فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

نشرت ريم طارق - طليقة حسن شاكوش - مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الخاص على تطبيق انستجرام، تزامنا مع أزمتها الأخيرة مع زوجها.

وظهرت طليقة حسن شاكوش، في مقطع الفيديو، تردد كلمات الاغنية الشعبية الفلوس مش هتعليك لـ يارا ومحمد عبد السلام.

وظهرت طليقة حسن شاكوش، في الفيديو وهي تردد كلمات هذا الكوبليه من الأغنية: «الْفُلُوس مَش هتعليك واطى وَالنَّقْص فِيك الْكَلَام فعلاً مَش ليك.. ألبس لَو جايه عَلَيْك».

طليقة حسن شاكوش تفتح النار

من جهة أخرى، قالت طليقة حسن شاكوش في لايف عبر حسابها على انستجرام انها فقدت ثواب في رمضان بسبب انها كانت ترضيه، ولكنها لم تكشف عن الاسباب وتكتمت عليها.

تعجبت ريم طارق طليقة مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش من عدم اعطاء الاخير فرصة لاخذ ملابسها.

وقالت ريم طارق في لايف عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام: مش عايز تديني هدومي ليه"، وردت احد المتابعين يمكن هيلبسهم"، وتفاعلت معها وقالت:" مش عارفة يمكن يكون هيلبسهم".

وأضافت ريم طارق متحدثة عن زيجتها السابقة: أنا اتجوزت قبله وقعدت سنة وشهور بعد الانفصال.

نشرت ريم طارق طليقة الفنان حسن شاكوش مقطع فيديو من أمام فيلا مسكن الزوجية بصحبة رجال الأمن وذلك بعد أن حصلت على قرار تمكين. مشيرة إلى أن حسن شاكوش اعتدى عليها بالسب والشتائم أمام الجميع.