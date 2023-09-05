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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| طليقة شاكوش ترفض الاعتذار لـ حورية فرغلي.. وموقف طريف لـ مصطفى كامل مع زوجته بسبب وليد توفيق

أخبار الفن
أخبار الفن

موقف طريف لـ مصطفى كامل مع زوجته بسبب وليد توفيق.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها طليقة شاكوش ترفض الاعتذار لـ حورية فرغلي، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

 

رد مفاجئ من نيللي كريم على شائعة أزمتها مع محمد رمضان

تحل الفنانة نيللي كريم، ضيفة على برنامج الراديو بيضحك، يوم الخميس المقبل 7 سبتمبر، عبر إذاعة راديو 9090.

وعرض برنامج “الراديو بيضحك”، تيزر قصير من لقاء نيللي كريم، المرتقب، وتحدثت فيه عن الفنان محمد رمضان بعد أزمة فيلم ع الزيرو، بعد حديث البعض عن وجود خلافات بسبب بوستر الفيلم.

 

مبلغ ضخم.. عرض تلقاه وليد توفيق مقابل تغيير كلمات أغنية انزل يا جميل

كشف الفنان وليد توفيق، عن سر سعادته الحقيقية، والتي تظهر في أغانيه وأخرها أغنية أصحاب السعادة، التي طرحها في أول شهر يوليو الماضي.

وقال وليد توفيق، في لقاء مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن سر سعادته هو أن أولاده وأسرته بخير، مشيرا إلى أنه عندما يأتي إلى مصر يشعر بسعادة غريبة.

 

تخطت 144 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف أرصدة نقابة الموسيقيين بالبنوك

كشفت نقابة الموسيقيين، برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن الميزانية، والموقف المالي الحالي، وكانت المفاجأة للجميع؛ حيث تخطت إيرادات وأرصدة النقابة في البنوك الـ 144 مليون جنيه.

وأوضحت أن الإيرادات عن الحفلات بالساحل الشمالي كانت 3 أو 4 ملايين جنيه، وأعلى رقم كانوا يتشدقون بتحصيله السنة الماضية، 7 ملايين في الموسم بأكمله.

 

موقف طريف لـ مصطفى كامل مع زوجته بسبب وليد توفيق

كشف الفنان مصطفى كامل، عن موقف طريف مع زوجته بسبب الفنان وليد توفيق، وذلك خلال تكريم الأخير، بنقابة المهن الموسيقية، مساء أمس الإثنين 4 سبتمبر.

 

أصالحها في إيه؟.. طليقة حسن شاكوش ترفض الاعتذار لـ حورية فرغلي

تحدثت ريم طارق -طليقة حسن شاكوش- عن خيانة طليقها لها خلال فترة الزواج القصيرة، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية مروة صبري، في برنامج قعدة ستات.

وعن الخيانة، قالت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، في اللقاء: «انا شايف إن الشخص اللي مش مكتفي بحد خلاص يسيبه لحد تاني يكتفي بيه ويقدره ويحترمه».

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أصالحها في إيه؟.. طليقة حسن شاكوش ترفض الاعتذار لـ حورية فرغلي

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