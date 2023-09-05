أخبار الفن| طليقة شاكوش ترفض الاعتذار لـ حورية فرغلي.. وموقف طريف لـ مصطفى كامل مع زوجته بسبب وليد توفيق

موقف طريف لـ مصطفى كامل مع زوجته بسبب وليد توفيق.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها طليقة شاكوش ترفض الاعتذار لـ حورية فرغلي، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

تحل الفنانة نيللي كريم، ضيفة على برنامج الراديو بيضحك، يوم الخميس المقبل 7 سبتمبر، عبر إذاعة راديو 9090.

وعرض برنامج “الراديو بيضحك”، تيزر قصير من لقاء نيللي كريم، المرتقب، وتحدثت فيه عن الفنان محمد رمضان بعد أزمة فيلم ع الزيرو، بعد حديث البعض عن وجود خلافات بسبب بوستر الفيلم.

كشف الفنان وليد توفيق، عن سر سعادته الحقيقية، والتي تظهر في أغانيه وأخرها أغنية أصحاب السعادة، التي طرحها في أول شهر يوليو الماضي.

وقال وليد توفيق، في لقاء مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن سر سعادته هو أن أولاده وأسرته بخير، مشيرا إلى أنه عندما يأتي إلى مصر يشعر بسعادة غريبة.

كشفت نقابة الموسيقيين، برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن الميزانية، والموقف المالي الحالي، وكانت المفاجأة للجميع؛ حيث تخطت إيرادات وأرصدة النقابة في البنوك الـ 144 مليون جنيه.

وأوضحت أن الإيرادات عن الحفلات بالساحل الشمالي كانت 3 أو 4 ملايين جنيه، وأعلى رقم كانوا يتشدقون بتحصيله السنة الماضية، 7 ملايين في الموسم بأكمله.

كشف الفنان مصطفى كامل، عن موقف طريف مع زوجته بسبب الفنان وليد توفيق، وذلك خلال تكريم الأخير، بنقابة المهن الموسيقية، مساء أمس الإثنين 4 سبتمبر.

تحدثت ريم طارق -طليقة حسن شاكوش- عن خيانة طليقها لها خلال فترة الزواج القصيرة، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية مروة صبري، في برنامج قعدة ستات.

وعن الخيانة، قالت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، في اللقاء: «انا شايف إن الشخص اللي مش مكتفي بحد خلاص يسيبه لحد تاني يكتفي بيه ويقدره ويحترمه».