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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رد مفاجئ من نيللي كريم على شائعة أزمتها مع محمد رمضان

نيللي كريم - محمد
نيللي كريم - محمد رمضان

تحل الفنانة نيللي كريم، ضيفة على برنامج الراديو بيضحك، يوم الخميس المقبل 7 سبتمبر، عبر إذاعة راديو 9090. 

وعرض برنامج “الراديو بيضحك”، تيزر قصير من لقاء نيللي كريم، المرتقب، وتحدثت فيه عن الفنان محمد رمضان بعد أزمة فيلم ع الزيرو، بعد حديث البعض عن وجود خلافات بسبب بوستر الفيلم. 

وقالت نيللي كريم عن محمد رمضان،: “لذيذ وهايل وممثل مجتهد جدا”، ليكون التصريح ردا على التكهنات التي دارت في أذهان البعض. 

 

نيللي كريم ضيفة برنامج الراديو بيضحك

تحل الفنانة نيللي كريم ضيفة على برنامج “الراديو بيضحك”، والذى تقوم بتقديمه الإعلامية فاطمة مصطفي ، عبر إذاعة 90.90 ، يوم الخميس القادم.

ومن المقرر ان تكشف نيللي كريم خلال حوارها عن العديد من التفاصيل حول فيلم “ ع الزيرو ” ، بالإضافة الى تجربتها الدرامية الأخيرة “عملة نادرة”، والتي خاضت من خلالها الماراثون الرمضاني . 

كما تتطرق في الحديث عن تعاونها مع زوجها هشام عاشور في عدد من الأعمال الدرامية كان آخرها روز وليلي ، والمقرر عرضه على إحدى المنصات .

نيللي كريم

وكانت  نيللي كريم قد عرض لها  الجزء الثالث من مسلسل ليه لا يشارك في بطولته بجانب نيللي كريم عدد من الفنانين ابرزهم صلاح عبد الله ونادين وعايدة رياض . 

ويناقش مسلسل "ليه لأ" عددًا من القضايا التي تهم المرأة المصرية ، وفى الجزء الثالث الذى تلعب بطولته نيللي كريم سيطرح العمل قضية الطلاق ، والزواج الثاني للمرأة . 

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل “ليه لأ" حول شخصية سيدة تدعى شيري، مطلقة ولديها ابن لا يتقبل زواجها من شخص آخر ما يتسبب لها في أزمة حياتية، في إطار درامي مشوق .

نيللي كريم الفنانة نيللي كريم محمد رمضان الفنان محمد رمضان فيلم ع الزيرو

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