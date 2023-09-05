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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مبلغ ضخم.. عرض تلقاه وليد توفيق مقابل تغيير كلمات أغنية انزل يا جميل

تكريم وليد توفيق
تكريم وليد توفيق

كشف الفنان وليد توفيق، عن سر سعادته الحقيقية، والتي تظهر في أغانيه وأخرها أغنية أصحاب السعادة، التي طرحها في أول شهر يوليو الماضي. 

وقال وليد توفيق، في لقاء مع كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، إن سر سعادته هو أن أولاده وأسرته بخير، مشيرا إلى أنه عندما يأتي إلى مصر يشعر بسعادة غريبة. 

وتابع وليد توفيق، أنه يعرف ارتباط المصريين بأغنية انزل يا جميل، وخاصة في أعياد الميلاد، مشيرا إلى أنه عُرض عليه تغيير كلمات الأغنية مقابل مبلغ مالي كبير، لكني رفضت لأنها مرتبطة بوجدان المصريين. 

وأضاف وليد توفيق: «كانوا عاوزين يغيروا كلمات أغنية انزل يا جميل بكلمات كوميدية مثل شمر يا جميل، لكني رفضت لأن الأغنية في وجدان كل المصريين غير العرب كلهم مع احترامي لكل العرب». 

 

تكريم وليد توفيق 

كرم الفنان مصطفى كامل -نقيب الموسيقيين- الفنان اللبنانى وليد توفيق، وكان بصحبتة مدير أعماله إيلي خوري والمنتج الدكتور أحمد أيوب داخل مقر النقابة العامة.

وشهد تكريم وليد توفيق، حضور اعضاء نقابة المهن الموسيقية وعلى رأسهم الفنان حلمى بكر، وتسلم وليد توفيق التكريم على مشواره الغنائى الملىء بالنجاحات، وذلك بحضور عدد من أعضاء النقابة، منهم المطرب حلمي عبد الباقي.

أعرب وليد توفيق عن سعادته بتكريمه من نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النجم مصطفى كامل، وقال: التكريم أعتبره وسامًا على صدري لم أنسه طول حياتي والغناء والنجاح في مصر له طعم تاني".

ومن جانبه قال مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين: يسعدني كنقابة وأعضائها تكريم قيمة فنية عربية بحجم النجم وليد توفيق الذي متعنا بفنه ويعتبر نموذجا لكل مطرب عاوز يكمل حياته لأن الفنان ليس شهرة فقط وإنما نجاح وقيمة وعطاء. 

 

أحدث أغاني وليد توفيق

في أول يوليو الماضي، طرح المطرب وليد توفيق أحدث أغانيه والتى تحمل أسم أصحاب السعادة وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد المالكى ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع محمد عباس وقام وليد توفيق بتسجيل هذه الأغنية أثناء تواجده فى مصر الشهر الماضي وصورها فى العديد من الأماكن السياحية فى مصر ومن إخراج سارى منير.

في شهر مارس الماضي، طرح الفنان اللبناني وليد توفيق، أغنية أيلول، الجديدة له، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المنصات الإلكترونية الموسيقية. وفي شهر يوليو 2022، طرح الفنان وليد توفيق أغنيته الجديدة "يا عسل" وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب.

أغنية "يا عسل" غناء وليد توفيق وكلمات عليم وألحان بينو  وتوزيع خالد مشى.

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