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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تخطت 144 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف أرصدة نقابة الموسيقيين بالبنوك

مصطفى كامل
مصطفى كامل

كشفت نقابة الموسيقيين، برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن الميزانية، والموقف المالي الحالي، وكانت المفاجأة للجميع؛ حيث تخطت إيرادات وأرصدة النقابة في البنوك الـ 144 مليون جنيه. 

وأوضحت أن الإيرادات عن الحفلات بالساحل الشمالي كانت 3 أو 4 ملايين جنيه، وأعلى رقم كانوا يتشدقون بتحصيله السنة الماضية، 7 ملايين في الموسم بأكمله.

وقال الفنان مصطفى كامل النقيب العام للموسيقيين: عاهدت الله وعاهدت الجميع إن لم تكن إيرادات الساحل 20 مليونا فيما فوق؛ سأتقدم بالاستقالة، وراهنني الجميع، وأولهم صديق العمر، الأستاذ الفنان النجم حلمي عبد الباقي، وقالوا لي، إن أكبر توقع، من الممكن أن يصل إلى 10 أو 11 مليونا، والآن الحمد لله كسرنا رقم الـ 20 مليون، والموسم لم ينتهِ بعد. 

وأشار مصطفى كامل، إلى أن هناك المزيد من الإنجازات في جدول أعماله، ولن يرتاح البال؛ إلا بعد تحقيق كل أمنيات وطموحات الأسرة الموسيقية، أعضاء الجمعية العمومية. 

أرصدة نقابة المهن الموسيقية بالبنوك
إيرادات نقابة المهن الموسيقية عن حفلات الساحل الشمالي 

مصطفى كامل وإيمان البحر درويش 

من جهة أخرى، قال مصطفى كامل، في لقاء مع كاميرا موقع “صدى البلد” الإخباري، إنه يحرص على الاطمئنان على صحة الفنان إيمان البحر درويش، من خلال بعض الزملاء.

وأعرب مصطفى كامل، عن أمنيته لمعرفة عنوان إيمان البحر درويش؛ لزيارته، قائلا: «لازم أزوره طبعا.. وأنا نفسي أعرف عنوان إيمان البحر درويش».

 

أحدث أغاني مصطفى كامل

في شهر أبريل 2023، طرح الفنان مصطفى كامل، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “ابن المحظوظة”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية ابن المحظوظة لـ مصطفى كامل، من كلماته وألحانه، وتوزيع موسيقي باسم منير، وميكس وماستر أحمد جودة. 

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