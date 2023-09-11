داليا شوقي : بكيت لما شوفت شيريهان و حضنتني.. وهادي الباجوري أول من أمن بموهبتي

كشفت الفنانة داليا شوقي، أن حلمها كان أن تقوم بعمل مسرحي مع الفنانة شيريهان و تم تحقيقه، موضحة أن مسرحية "كوكو شانيل" كانت نقطة تحول لها و خاصة لأنها كانت مع عمالقة الفن و هم مدحت العدل، هادي الباجوري و شيريهان.

وأوضحت داليا شوقي، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة سي بي سي، أنها انهارت من البكاء عند رؤيتها لشريهان لأول مرة، معقبة: "كانت حلم بعيد و اتحقق"، كاشفة أن شيريهان حضنتها بعد البكاء و قائلة لها: "أنا بحبك أوي".

وعبرت عن حبها الشديد لشريهان، و تعتبر أن المشاركة معها بعمل واحد حلم ستظل دائما ممتنه له، لافتة إلى أن علاقتهم سويا علاقة طيبة.

هادي الباجوري وش السعد

وأضافت، أن المخرج هادي الباجوري يعتبر "وش السعد" عليها و بدايتها كانت معه، معلقة: "أول من أمن بي و غير في جلدي في مختلف الأعمال".

