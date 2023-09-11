بينهم طلاب معاهد توراتية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى| فيديو

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، إن عشرات المستوطنين المتطرفين بينهم طلاب معاهد توراتية، اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية، أن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

كما نشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين والحد من تنقل الفلسطينيين في ساحات الحرم.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 الأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند أبوابه الخارجية.

يشار إلى أن "منظمات الهيكل" المزعوم تواصل تحضيراتها لحشد المستوطنين بشكل واسع لاقتحامات المسجد الأقصى، خلال الأعياد اليهودية التي تبدأ اعتبارًا من منتصف سبتمبر الحالي.