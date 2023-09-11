ولي العهد السعودي يعلق على مشروع الربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، إن المملكة تعمل جاهدة على تحقيق الممر الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وأضاف أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والهند ذات منفعة متبادلة".

ومنذ قليل، وقعت وزارة الاستثمار السعودية برنامج عمل مشترك مع الوكالة الوطنية لتشجيع وتيسير الاستثمار التابعة لحكومة الهند.

وأوضحت وزارة الاستثمار، عبر حسابها في منصة "إكس" تويتر سابقا، أن توقيع البرنامج يأتي بهدف تعزيز التعاون الاستثماري الثنائي، من خلال تبادل الأفكار الاستثمارية، والتعاون في معالجة التحديات التي قد تواجه المستثمرين وتنظيم الفعاليات المشتركة.

يذكر أنه من المقرر انطلاق أعمال منتدى الاستثمار الهندي السعودي اليوم الاثنين، والذي يهدف بأن يكون خطوة جديدة في مسيرة العلاقات المستمرة منذ 76 عاما بين المملكة العربية السعودية والهند.

وأشارت وزارة الاستثمار، إلى أن تعزيز العلاقات الثنائية السعودية الهندية وزيادة التبادل الاستثماري، يمهد الطريق لاستكشاف آفاق استثمارية جديدة في تقنية المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال وصناعة المواد الكيميائية والطاقة والصناعات المتقدمة في منتدى الاستثمار الهندي السعودي.

وعقد وزير الاستثمار، خالد الفالح، مساء الأحد، اجتماعا مع وزير التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال في جمهورية الهند، دارمندرا برادان؛ حيث ناقشا مجالات التعاون وفرص تنمية وجذب الاستثمارات إلى هذه المجالات التي تعد ضمن الأهم في المملكة ويوجد تركيز على تطويرها بشكل كبير.

يشار إلى مدينة نيودلهي الهندية استقبلت على مدار يومي 9 و10 سبتمبر الجاري أعمال قمة مجموعة العشرين، والتي شهدت حضور رسمي للمملكة بوفد يرأسه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

والتقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، صباح اليوم، رئيسة جمهورية الهند في القصر الرئاسي في نيودلهي، وقد أجريت مراسم استقبال رسمية بحضور رئيس وزراء جمهورية الهند.