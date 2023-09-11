ولي العهد السعودي يزور الهند.. ومراسم استقبال رسمية | شاهد

بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى الهند.

ونشرت قناة "الإخبارية"، مقطع فيديو يظهر مراسم الاستقبال الرسمية من قبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مستهل زيارة ولي العهد للهند.

كما ظهرت صور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في شوارع العاصمة الهندية نيودلهي.

وتأتي الزيارة بعد مشاركة ولي العهد السعودي في قمة مجموعة العشرين التي انطلقت السبت في نيودلهي.

وكان ولي العهد السعودي أعلن في وقت سابق أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وأضاف أن هذا المشروع سيسهم بتطوير وتأهيل البنية التحتية وربط المواني وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية.