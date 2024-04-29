بدون أوفر برايس.. سعر هافال H6 موديل 2024 | اعرف بكام

تقدم السيارة هافال H6 في السوق المصري ضمن موديلات 2024، من خلال 4 فئات من التجهيزات هي STANDARD و DELUXE، والفئة الثالثة DELUXE SR، وكاملة التقنيات TOP LINE، مع أسعار رسمية تتراوح بين 1,460,000 جنيه و 1,720,000 جنيه، وبدون أوفر برايس.

ويقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية للسيارة هافال H6 موديل 2024 وعرض ابرز المواصفات والتجهيزات

هافال H6 موديل 2024

القدرات الفنية وتجهيزات السيارة هافال H6 موديل 2024

مثبت سرعة.

زر تشغيل وإيقاف المحرك.

وسائد هوائية تتراوح بين 2 و6 AIRBAGS بحسب الفئة.

كاميرا خلفية وحساسات ركن.

كاميرا 360 درجة.

مكيف هواء مع مخارج خلفية.

شاشة وسائط بين 10.25 و12.3 بوصة.

فتحة سقف بانوراما.

مقاعد كهربائية.

هافال H6 موديل 2024

حساسات أمامية.

عدد 4 و 8 مكبرات صوتية.

مرايات ذاتية التعتيم.

مرايات جانبية كهربائية ضم.

بصمة.

نظام مراقبة ضغط الاطارات.

ثبات إلكتروني وفرامل ABS.

برنامج التوزيع الالكتروني EBD.

نظام التحكم في الثبات عند المرتفعات.

هافال H6 موديل 2024

أنظمة فرامل إلكترونية EPB.

نظام رصد النقاط العمياء.

شاحن لاسلكي.

اضاءة LED ومصابيح ضباب.

نظام تحديد الحارة المرورية.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

هافال H6 موديل 2024

محرك تيربو 1500 سي سي.

4 سلندر.

قوة 148 حصانا.

230 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك.

الاسعار الرسمية للسيارة هافال H6 موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى STANDARD هافال H6 موديل 2024 بسعر 1,460,000 جنيه.

الفئة الثانية DELUXE هافال H6 موديل 2024 بسعر 1,580,000 جنيه.

الفئة الثالثة DELUXE SR هافال H6 موديل 2024 بسعر 1,610,000 جنيه.

الفئة الرابعة TOP LINE هافال H6 موديل 2024 بسعر 1,720,000 جنيه.