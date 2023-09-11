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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تحذر من تناول السكريات.. 4 أضرار كارثية للإفراط فيها

السكريات
السكريات

 حذرت وزارة الصحة والسكان ، من تناول السكريات بكثرة  لما تسببه من العديد من المشاكل الصحية الكثيرة.

 

 وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن أبرز المشكلات نتيجة الإفراط في السكريات تتمثل في التالي :- 

  • تسوس الأسنان
  • السمنة
  • الإصابة بأمراض القلب
  • الأوعية الدموية
منشور الوزارة 

هناك العديد من الأضرار التي تحدث بسبب تناول كميات كبيرة من السكر، وقد كشفت دراسة جديدة، أجراها باحثون من جامعة هارفارد، في مدينة كامبريدج، بالولايات المتحدة الأمريكية، أن تناول الأنواع المختلفة من السكريات، وخاصة الجلوكوز والفركتوز، لهما تأثير خطير بشأن الإصابة بأمراض القلب التاجية.

 

مخاطر استهلاك السكريات الصناعية على صحة القلب

 

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأن تناول السكر والجلوكوز والفركتوز المضافة للعصائر، قد ارتبط بشكل كبير، بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، وفقا لما نشر في موقع “نيو ميدكال” الطبي.

 

وأشارت نتائج الدراسة، إلى أن “سكر الفركتوز” الذي يأتي من الفواكه والخضروات الكاملة، وكذلك “اللاكتوز والسكروز”، لم يرتبطوا بخطر أمراض القلب، ولكن “الجلوكوز والفركتوز” من العصير والسكر المضاف، يسبب زيادة خطر أمراض القلب.

واستخدم الباحثون، بيانات مجموعتين، إحداهما تتألف من ممرضات أعمارهن بين 30 و55 عاما، مسجلات في دراسة صحة الممرضات، والتي بدأت في عام 1976، والأخرى تتألف من المهنيين الصحيين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عاما، وهي جزء من دراسة متابعة المهنيين الصحيين، والتي بدأت في عام 1986.

السكريات 

مخاطر إستهلاك السكريات الصناعية على صحة القلب

وتضمنت البيانات الأساسية من المشاركين في كلتا الدراستين، استبيانا شبه كمي لتكرار الطعام، مع إرسال استبيانات المتابعة كل سنتين إلى 4 سنوات؛ لجمع معلومات عن نمط الحياة، والنظام الغذائي، والتاريخ الطبي، وأي تشخيصات جديدة للأمراض".

وأفادت النتائج، أن الجلوكوز والفركتوز المضافة للعصائر والمشروبات، قد تشكل خطرا على القلب، وليس تناول الفركتوز من مصادره الطبيعية كـ"الفاكهة، والخضراوات الكاملة".

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