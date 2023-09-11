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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

معرض الشيخ زايد ينطلق بمشاركة 100 دار نشر وجمال الغيطاني شخصية العام

صدى البلد

أعلنت اللجنة التنفيذية لمعرض مدينة الشيخ زايد للكتاب، برئاسة المهندس عادل لطفي، عن انطلاق الدورة التاسعة للمعرض، والتي تقام بكلية الهندسة بقلب مدينة الشيخ زايد، وذلك في الفترة من 11 وحتى 22 أكتوبر  المقبل 2023.

وأوضحت إدارة المعرض، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن شخصية المعرض هذا العام هو الكاتب الصحفي الراحل جمال الغيطاني، الروائي الكبير الذي حارب وشارك على جبهة النصر فى حرب أكتوبر المجيدة كمراسل صحفي، حيث تقام فعاليات المعرض هذا العام تزامنًا مع اليوبيل الذهبي للانتصار العظيم.

ويتخلل فعاليات الدورة التاسعة لقاءات وندوات عن أبرز الأدباء والمفكرين والفنانين اللذين عاصروا وشاركوا في النصر، كما أعلنت إدارة المعرض عن اختيار الناشر محمود عبد النبى مديرًا لهذه الدورة الاستثنائية التي تواكب شهر النصر.

وصرح "عبد النبي" بأن المعرض الذى يقام علي مساحة 2000 متر بارض كلية الهندسة بوسط مدينة الشيخ زايد سيشارك فيه أكثر من 100 دار نشر؛ ويتضمن برنامجه أكثر من 40 ندوة لكبار الأدباء والمثقفين

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وأوضح عبد النبي أن الدورة التاسعة لمعرض مدينة الشيخ زايد للكتاب سوف تتضمن برنامج خاص للأطفال سوف تقام أنشطته في الفترة الصباحية من العاشرة حتي الثانية ظهرا، على أن تقام الندوات في الفترة المسائية من السادسة إلى العاشرة مساءً.

معرض الراحل جمال الغيطانى حرب أكتوبر المجيدة فعاليات الدورة التاسعة معرض الشيخ زايد

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