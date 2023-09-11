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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كمال درويش عن عدم ترشحه لانتخابات الزمالك: عندي التزام..فيديو

الزمالك
الزمالك

كشف كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن أسباب عدم ترشحه في انتخابات رئاسة نادي الزمالك.

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وقال “درويش”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، "هناك مجموعة أسماء ممتازة قدمت أوراق ترشحها لرئاسة الزمالك ويجب أن يحصلوا على فرصهم في رئاسة الزمالك ".

وأضاف "أنا بقالي فترة مش موجود داخل الزمالك وعندي التزام مع الدولة في فرق المشروعات القومية لأولمبياد باريس 2024".

وتابع كمال درويش:" كافة المترشحين لانتخابات الزمالك أسماء جيدة وعلاقتهم ببعض جيدة".

واكمل كمال درويش:" على أعضاء الجمعية العمومية أن يختاروا رئيس ناديهم بدون عواطف من أجل مصلحة نادي الزمالك ".

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