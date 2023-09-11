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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موعد قمة الدوري الممتاز بين الأهلي والزمالك

صدى البلد

كشف الاعلامي احمد شوبير موعد مباراة الاهلي و الزمالك في بطولة الدوري الممتاز عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و كتب احمد شوبير : قمة الدوري الممتاز بين الأهلي والزمالك في الموسم الجديد تقام في الجولة العاشرة.

واسفرت قرعة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 / 2024 عن مباراة الأهلي والمصرى فى الاسبوع الاول لبطولة الدوري .

 

وجاءت مباريات الأهلي كالتالى

الأهلي ضد المصري.

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

الأهلي ضد الإسماعيلي.

الأهلي ضد الجونة.

الأهلي ضد بلدية المحلة.

الأهلي ضد المقاولون العرب.

الأهلي ضد سموحة.

الأهلي ضد زد أف سي.

الأهلي ضد الاتحاد السكندري.

الأهلي ضد الزمالك.

الأهلي ضد فاركو.

الأهلي ضد الداخلية.

الأهلي ضد طلائع الجيش.

الأهلي ضد بيراميدز.

الأهلي ضد البنك الأهلي.

الأهلي ضد إنبي.

الأهلي ضد فيوتشر.

الأهلي و الزمالك قمة الدوري الدوري المصري الممتاز شوبير

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