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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة البناء الصينية لـ صدى البلد: واجهنا فترات صعبة أثناء بناء البرج الأيقوني

صدى البلد

قال رئيس قسم الدعاية بالشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية “CSCEC” مصر، لي أنج، إن وباء كوفيد-19 كان من أصعب الفترات التي واجهتها الشركة خلال فترة تواجدها في القاهرة.

وأضاف لي أنج في تصريحات خاصة لصدى البلد، “واجهنا بعض المشاكل، من أجل منع عمالنا ومديرينا من الإصابة بفيروس كورونا، وتم إغلاق مشروعنا بالكامل، في ذلك الوقت، حتى أننا لم نتمكن من الخروج أو الدخول”.

وأكد لي، أن الشركة واجهت بعض المشكلات أيضا بسبب توقف الشحن البحري خلال فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أغلب المعدات والأدوات التي تستخدم في البناء جميعها تم شراؤها من الخارج، وخاصة من الصين.

وقال “تعطلت الشحنات، حيث إنها لم تتمكن من الوصول إلى المشروع في الوقت المناسب، ما تسبب في بعض العوائق أمام المشروع”.

وتابع، تمكنا بفضل الجهود المشتركة والمبذولة من جميع العاملين من تخطي تلك الأزمات والاستمرار في العمل من أجل إنهاء هذا المشروع الضخم.

أسست الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية مقرها الإداري الأول بمصر في ديسمبر عام 1983. وخلال مرحلة التوسع، نفذت الشركة عدة مشاريع هامة، من بينها مجمع سكني يضم 6000 وحدة في الإسكندرية ومركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

ومنذ التسعينيات وحتى أوائل القرن الحادي والعشرين، تولت الشركة عددًا من المشاريع المتعلقة بالسفارة والقنصلية، مثل مبنى المكاتب الاقتصادية والتجارية، ومبنى مكتب الملحق العسكري للسفارة الصينية في مصر.

ومع بدء عام 2000، قامت الشركة بتنفيذ سلسلة من مشاريع المساعدات الاقتصادية، مثل المدرسة النموذجية للصداقة المصرية الصينية، ومبنى الخدمات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية الشمالية الغربية لقناة السويس.

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