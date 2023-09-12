وزير السياحة يبحث مع منظمي الرحلات في روسيا زيادة الحركة الوافدة لمصر

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار- خلال زيارته الحالية للعاصمة الروسية موسكو- عددًا من اللقاءات المهنية؛ لمناقشة سبل وآليات جذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الروسية.

والتقى عددًا من مسئولي وممثلي أهم وكبار منظمي الرحلات العاملين في السوق الروسية، ومنهم (Biblio Globus) و(Fun & Sun) و(Intourist) و(Anex Tour) و(Coral Travel) و(TEZ Tour) و(Pegas)، بالإضافة إلى المسئولين عن موقع الحجز (Stelat.ru)، وشركة (Red Wings) للطيران.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار- في بيان- أنه تم عقد هذه اللقاءات، بمقر السفارة المصرية في موسكو، بحضور يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، وأحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

واستعرض وزير السياحة والآثار -خلال اللقاءات- أبرز التطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، ومؤشرات حركة السياحة الوافدة لمصر من السوق الروسية خلال العام الجاري، حيث تُعد السوق الروسية من أهم الأسواق السياحية المصدرة للسياحة الوافدة إلى مصر والتي تستهدف الوزارة دفع المزيد من الحركة الوافدة منها إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

كما تحدث الوزير عن أبرز المنتجات السياحية الرئيسة التي يتميز المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية بها وتركز الوزارة عليها في ضوء الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، مسلطاً الضوء بشكل خاص على الفرصة المتاحة أمام منظمي الرحلات لخلق منتج جديد لعملائهم يجمع بين أكثر من تجربة، استثماراً للمقومات السياحية الثرية التي تتمتع بها مصر، وللاستفادة من تضاعف أعداد رحلات الطيران الداخلي في مصر مما يعمل على تسهيل حركة السائحين والربط بين المدن والمقاصد السياحية المختلفة بها.

كما ألقى الوزير -في ذات السياق- الضوء على التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية في مصر بما ينعكس إيجابياً على قطاع السياحة بها، بفضل شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة مثل تشغيل مطار سفنكس.

وأشار أيضاً إلى الفرصة الواعدة للمنتج السياحي الإقليمي الجديد الذي يجمع بين مصر والأردن ويقدم فرصة للسائحين والزائرين لزيارة المقاصد السياحية والأثرية بكل من مدينتي طابا والقاهرة الكبرى بمصر ومدينتي البتراء والعقبة بالأردن.

ولفت الوزير إلى جهود تحسين التجربة السياحية في مصر التي تعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة ولا سيما في المواقع الأثرية والمتاحف بها وخاصة منطقة أهرامات الجيزة وغيرها من المواقع الأثرية بأبو سمبل والأقصر وأسوان.

كما استعرض وزير السياحة والآثار حزم الحوافز التي تقدمها الوزارة لتشجيع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران على تشغيل وزيادة رحلات الطيران إلى مصر بما يساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إليها والتي من بينها برنامج تحفيز الطيران وبرامج التسويق المشترك والرحلات التعريفية.

وتعرف الوزير -خلال هذه اللقاءات- على الخطط التشغيلية الخاصة بمنظمي الرحلات وحجم الطلب وحركة الحجوزات لديهم إلى مصر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لزيادة حجم أعمالهم في مصر، والتحديات التي قد تواجههم لزيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر من روسيا.

من جانبهم، استعرض منظمو الرحلات حجم الحركة السياحية الوافدة من خلالهم إلى مصر من السوق الروسية خلال الفترة الماضية، وخططتهم خلال الموسم الشتوي.

جدير بالذكر أن زيارة وزير السياحة والآثار الحالية لروسيا جاءت في إطار مشاركة مصر في فعاليات معرض (Leisure) المقرر إقامته خلال الفترة من 12 وحتى 14 سبتمبر الجاري في موسكو، واستثمار هذه المناسبة لعقد عدد من اللقاءات المهنية مع كبار مسئولي السياحة ومنظمي الرحلات السياحية ووكلاء السفر والسياحة في السوق الروسية.