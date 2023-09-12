بحث المشكلات المرتبطة بالقضية السكانية في مدن سيناء لحلها

بحثت الندوات التي نظمتها وحدة السكان الرئيسية بمحافظة شمال سيناء، المشكلات المرتبطة بالقضية السكانية بمدن المحافظة؛ بما يساعد على تنفيذ خطط التنمية، وتلافي أي عقبات أثناء التنفيذ.

جاء ذلك، بناء على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقد شملت هذ الموضوعات التي تناولتها الندوات، مشاكل: “انتشار ظاهرة الطلاق، الزواج المبكر، البطالة، الإدمان وتعاطي المخدرات، الصحة الإنجابية، زواج القاصرات، ختان الإناث، اختيار شريك الحياة، التفاهم الأسري” وغيرها من المشكلات المرتبطة بالقضية السكانية.

تقديم خدمات

من جهتها، قالت ريم يعقوب، رئيس وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، إن القوافل السكانية يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ لتقديم خدماتها لأهالي المدن والقرى في نطاق مراكز المحافظة، وأهمها الخدمات المتعلقة بالقضية السكانية.

وتأتي هذه الندوات، في إطار خطة العمل لحل القضية السكانية؛ من خلال رصد وتحليل المشكلات المجتمعية، إلى جانب وضع آليات وتدخلات مختلفة لحلها بمشاركة فئات المجتمع.