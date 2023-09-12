منة فضالي تخطف الأضواء في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت منة فضالي في الصورة بإطلالة جذابة، مرتدية تيشيرت وبنطالا باللون الأبيض، ما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وحازت الصور على إعجاب المتابعين.

آخر أعمال منة فضالي

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل “جعفر العمدة” بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى، ومى كساب، ومنة فضالى، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وفريدة سيف النصر، ومجدى بدر، وأحمد فهيم، وفتوح أحمد، وسلوى عثمان، وفريدة سيف النصر، وجورى بكر، وطارق النهرى، وأحمد عبد الله، وإحسان الترك، وضيف الشرف بيومى فؤاد،ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

كما شاركت منة فضالي في مسلسل "سره الباتع" رمضان 2023، مع المخرج خالد يوسف، والذي تم عرضه على شاشةon الدرامية، وهو مسلسل مكون من 30 حلقة ملحمة تاريخية، وحقق نجاحا كبيرا على مستوى الجماهير والنقاد،حيث جسدت منة فضالي دور شقيقة أحمد فهمي واستشهد زوجها ظابط الجيش أثناء تأدية عمله في سيناءضحيةالعمليات الإرهابية الذي جسده الفنان أحمد صفوت.

مسلسل “سره الباتع” بطولة أحمد فهمي، وريم مصطفى، وأحمد السعدني، وحنان مطاوع، وحسين فهمي، ونجلاء بدر، وعمرو عبد الجليل، وصلاح عبد الله، وهالة صدقى، وأحمد عبد العزيز، وأحمد وفيق، ومنة فضالي، وأحمد عبد العزيز، ومحمود قابيل، وعايدة رياض، وخالد سرحان، ومصطفى درويش، وعلاء حسني، وناهد رشدي، وأيمن عزب، وأيمن الشيوي، ومفيد عاشور، ومجدي فكري، ومحمد الصاوي، وميسرة، وصبري عبد المنعم، وعمر زهران، وخالد طلعت، وشريف حلمي، ومحمود عزت، وعفاف مصطفى، وهايدي سليم.