عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالي تخطف الأضواء في أحدث ظهور لها

منة فضالي
منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت منة فضالي في الصورة بإطلالة جذابة، مرتدية تيشيرت وبنطالا باللون الأبيض، ما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، وحازت الصور على إعجاب المتابعين.

آخر أعمال منة فضالي

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل “جعفر العمدة” بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى، ومى كساب، ومنة فضالى، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وفريدة سيف النصر، ومجدى بدر، وأحمد فهيم، وفتوح أحمد، وسلوى عثمان، وفريدة سيف النصر، وجورى بكر، وطارق النهرى، وأحمد عبد الله، وإحسان الترك، وضيف الشرف بيومى فؤاد،ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

 كما شاركت منة فضالي في مسلسل "سره الباتع" رمضان 2023، مع المخرج خالد يوسف، والذي تم عرضه على شاشةon الدرامية، وهو مسلسل مكون من 30 حلقة ملحمة تاريخية،  وحقق نجاحا كبيرا على مستوى الجماهير والنقاد،حيث جسدت منة فضالي دور شقيقة أحمد فهمي واستشهد زوجها ظابط الجيش أثناء تأدية عمله في سيناءضحيةالعمليات الإرهابية الذي جسده الفنان أحمد صفوت.

مسلسل “سره الباتع” بطولة أحمد فهمي، وريم مصطفى، وأحمد السعدني، وحنان مطاوع، وحسين فهمي، ونجلاء بدر، وعمرو عبد الجليل، وصلاح عبد الله، وهالة صدقى، وأحمد عبد العزيز، وأحمد وفيق، ومنة فضالي، وأحمد عبد العزيز، ومحمود قابيل، وعايدة رياض، وخالد سرحان، ومصطفى درويش، وعلاء حسني، وناهد رشدي، وأيمن عزب، وأيمن الشيوي، ومفيد عاشور، ومجدي فكري، ومحمد الصاوي، وميسرة، وصبري عبد المنعم، وعمر زهران، وخالد طلعت، وشريف حلمي، ومحمود عزت، وعفاف مصطفى، وهايدي سليم.

اخر اعمال منة فضالي أحمد عبد الله اعمال منة فضالي المخرج خالد يوسف إيمان العاصي سره الباتع سلسل جعفر العمدة عايدة رياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيف ستتأثر مصر بالعاصفة دانيال؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مفاجأة.. تعرف على الجانى فى إنهاء حياة فتاة بورسعيد أمام مسجد الحسين

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

موعد تغيير توقيتات غلق المحال التجارية والمقاهى والكافيهات والمولات

غاز وصرف صحي| ذعر بين المواطنين بسبب رائحة غريبة في الجو.. هل تأثير العاصفة دانيال؟!

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد إلى القصوى للتعامل مع العاصفة دانيال

تحذير أممي من مجاعة كبيرة ستضرب الملايين خلال سنة

سفير اليابان يزور برنامج الأرز ويفتتح معمل الجايكا في محطة بحوث سخا

الذهب يستقر عالمياً مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم الأمريكي

ليفربول يجهز البديل.. متى يرحل محمد صلاح عن الدوري الانجليزي؟

ربع درنة اختفى.. لماذا كانت خسائر عاصفة دانيال مرعبة في ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحبة أكبر شفاه في العالم: الرجال لا يبادلونني الحب بل يخافون مني

ريحة مجاري في الجو.. ما تأثيرها على الجسم والصحة وعلاقتها بالعاصفة دانيال

بعد زلزال المغرب ودانيال ليبيا.. باحثة نفسية: الضحايا يحتاجون لـ 7 أمور

بسبب هذا الخطأ..فيضان نبيذ يحول شوارع قرية برتغالية إلى اللون الأحمر| فيديو

فيديو

هل يتعرض المغرب لزلزال جديد.. فرانك هوغربيتس يكشف الحقيقة| فيديوجراف

بعد 57 عاما.. ظهور نادر لصياد استعراض «صغيرة على الحب» لسعاد حسنى

تسونامي الخليج العربي .. خبير فلك يتنبأ بوقوع زلزال بهذه الدول/ فيديوجراف

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ