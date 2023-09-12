نائب محافظ شمال سيناء يستقبل لجنة من وزارة الشباب والرياضة

استقبل اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمالسيناء، لجنة من وزارة الشباب والرياضة خلال زيارتها إلى محافظة شمال سيناء، لتفقد عدد من المنشآت الرياضية ومراكز الشباب، في حضور إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير الشباب والرياضة.

وتضم اللجنة كلا من اللواء عبد الرحمن شلش، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعمرو حداد، مساعد الوزير، وإيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، ومحمد فوزي، مدير عام العلاقات العامة والمراسم، وجيهان عزت، مدير عام ريادة الأعمال والمشروعات، ونانيس الناقوري، مدير عام المبادرات الشبابية.

أندية النشء:

وتتفقد اللجنة خلال زيارتها إلى محافظة شمال سيناء؛ أندية النشء في المدارس ضمن مبادرة “انت الأغلى”.

كما تتفقد ملعب قرية الجورة بالشيخ زويد وعددا من الأنشطة والفعاليات الرياضية بالمركز، وملعب الظهير بالشيخ زويد.

وتحضر عددا من الفعاليات والأنشطة والمبادرات الرياضية، وتتفقد مركز شباب الشيخ زويد، ومعرض المنتجات التراثية والحرف اليدوية، والقافلة الطبية في مركز شباب الكوثر.