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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة واستعدادات الرصف بقطور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية   اليوم يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بجولة تفقدية لمتابعة أعمال النظافة واستعدادات الرصف بقطور .

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بدأت الجولة بتفقد شارع الجيش بداية من مدخل قطور حتى نهاية الشارع عند مضرب الأرز وذلك تمهيدا لبدء إنشاء الأرصفة وتركيب بلاط الأنترلوك، وتركيب بلاعات صرف الأمطار لتكون الشوارع جاهزة في أي وقت أثناء هطول الأمطار، وذلك ضمن خطة التطوير والتجهيزات التي تتم بشوارع المدينة تمهيدا للبدء في أعمال الرصف.

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وأشار المحافظ إلى ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة والتي تعمل الدولة على تنفيذها وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية، مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع وفقا للمواعيد المحددة مسبقا.

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وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال النظافة موجها بإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق على الفور، وتكثيف أعمال النظافة وخاصة خلال الوردية الصباحية على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي

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