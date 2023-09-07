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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علاج المؤسسات الإسلامية للقضايا الفكرية | مؤتمر بـ أصول دين أزهر طنطا

جامعة الازهر
جامعة الازهر

تقيم كلية أصول الدين والدعوة فرع طنطا المؤتمر الدولي الثالث الأحد القادم بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

وقال الدكتور أحمد أبو شنب، عميد الكلية رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية رئيس المؤتمر.

وأوضح عميد الكلية أن المؤتمر يقام تحت عنوان: ( *جهود المؤسسات الإسلامية في معالجة القضايا الفكرية والاجتماعية في الواقع المعاصر  ... التحديات والآمال)* ويهدف إلى رصد وتقويم جهود المؤسسات الإسلامية في معالجتها للقضايا الفكرية والاجتماعية في الواقع المعاصر من خلال رصد الواقع ومعاينة التحديات والعقبات إضافة إلى التطلع إلى الآمال.

وأوضح الدكتور إبراهيم عبد الرازق ويح، وكيل الكلية نائب رئيس المؤتمر، أن المؤتمر الدولي الثالث للكلية يتناول محاور عديدة، تشمل:
المحور الأول: واقع القضايا الفكرية والاجتماعية في المجتمع.. رصد وإحصاء.

المحور الثاني: منجز المؤسسات الإسلامية المعاصرة في معالجة القضايا الفكرية والاجتماعية. وتقييم هذا المنجز.

المحور الثالث: قراءة للمشاريع الفكرية لعلماء مسلمين معاصرين ناقشوا قضايا الواقع الفكرية والاجتماعية.

المحور الرابع: المؤسسات الإسلامية المعاصرة والإفادة من التجارب التراثية، ومن الآخر المعاصر؛ في التصدي للمشكلات الفكرية والاجتماعية.

المحور الخامس: تحديات ومعوقات.

المحور السادس: أدوات ومناهج المؤسسات الإسلامية.. التقييم وسبلُ التطوير.

جدير بالذكر أن أمانة المؤتمر الدولي الثالث لكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بطنطا تضم: الدكتور عبد المنعم أبو شعيشع، الأستاذ بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية، مشرفا عاما على المؤتمر، والدكتور يسري خضر، رئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية رئيسا للجنة التنظيمية للمؤتمر، والدكتور رضا محمد الدقيقي، مقررا للمؤتمر.

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