عمل دمياط تنظم ندوة توعوية بعنوان "دور المرأة في الأسرة والمجتمع"

نظمت مديرية العمل بمحافظة دمياط ، ندوة توعوية بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببورسعيد فرع دمياط ، حول "دور المرأة في الأسرة والمجتمع وأهمية تمكين المرأة ومساعدتها فى إتخاذ القرار وتطوير شخصيتها " بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان ، والتنويه عن المبادرات الرئاسية وأهمية تلقى الخدمة بها وعمل الفحص الذاتي للثدى والمتابعة فى الوحدات والمراكز الصحية ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتأكيد على دور المرأة في عمليات التنمية وأهمية تمكينها إقتصادياً والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير المبادرات الخاصة بالحفاظ على صحتها لتقوم بدورها في زيادة الإنتاج .

وأوضحت منى الأطروش مدير المديرية ، ان الندوة تضمنت عدة موضوعات تختص بـ : فوائد تنظيم الأسرة للام والمولود و الأسرة ، وأهمية المباعدة بين الولادات ، ووسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى وإمكانية تركيب اللولب بعد الولادة القيصرية مباشرة ، والفرق بين الأعراض الجانبية للوسيلة والمضاعفات ، وأهمية استشارة الطبيب قبل استخدام اى وسيلة ، وكذلك دور المرأة في الأسرة والمجتمع وأهمية تمكين المرأة ومساعدتها فى إتخاذ القرار وتطوير شخصيتها، بالتنسيق مع سميرة فوزى مدير إدارة التوعية والإعلام بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ، وفاطمه احمد مدير إدارة الرعاية بالمديرية ، و الدكتورة أسماء شوقي مسؤول تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية ،وصفاء المحلاوي مسؤول اعلام الإدارة الصحية ، وأسامة العوضي مدير مكاتب دمياط .

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