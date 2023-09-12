داليا شوقي: تعليقات الجمهور قاسية وتأثيرها أشبه بالعضلة (فيديو)

قالت الفنانة داليا شوقي أن تعليقات الجمهور على السوشيال ميديا سلاح ذو حدين ، بالرغم أنها فى أغلب الوقت تكون قاسية جدًا ، ولكن هناك تعليقات أشعرتها بالحب.



وأضافت داليا شوقي فى تصريحات لبرنامج"عيش صباحك"، الذى يعرض على "نجوم اف ام" ويقدمه يوسف وفانا ، أن تأثير التعليقات السلبية كان يؤثر عليها أكثر فى بداية مشوارها الفني ، وهناك تعليق تسبب فى حالة إنهيار شديد لها.



وتابعت ، قائلاً: متابعة تعليقات الجمهور شىء لا إرادي ، وأحيانًا يكون بأرادتى الكاملة ، وأن تأثير الكومنتات أشبه بالعضلة ، التى كلما تمرنت أصبحت أكثر قوة من قبل.

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ويعرض لداليا شوقي حاليًا مسلسل سفاح الجيزة ، جيث تعرضت لكثير من ردود الفعل السلبية عن إحدى المشاهد التى قدمتها فى المسلسل ، أدت ادفاع الكثير عنها وعن موهبتها.



ويتكون المسلسل من ٨ حلقات ، وينتمي لنوعية المسلسل ذات الإثارة والغموض، وهو مستوحاة من قصة واقعية وحقيقة، وهى قضية "سفاح الجيزة".



والمسلسل من بطولة أحمد فهمي وباسم سمرة، وركين سعد، إخراج هادي الباجوري، أشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وإخراج هادى الباجوري.

فيلم "5 جولات"



وعرض مؤخرًا فيلم داليا شوقي فى السينمات وهو “5 جولات”، والذى يعتبر أول بطولة سينمائية لها ، وشاركها بطولة العمل مجموعة من النجوم الشباب منهم آدم الشرقاوي ونور النبوي، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن وضيوف الشرف العالميين من رياضة الـ MMA ، وهو من قصة يحيى علام وإخراج مازن اشرف وتأليف محمد عبد المعطي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي.