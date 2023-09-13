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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط عمليات سطو.. إصابة شخصين في إطلاق نار خارج مطار مكسيكو سيتي

شرطة المكسيك
شرطة المكسيك

أصيب شخصان خارج مطار مكسيكو سيتي الدولي مساء أمس الثلاثاء بعد أن أطلق -من يشتبه بكونه لصًا- النار على الشرطة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت وزارة الأمن بالمدينة في بيان إنه تم اعتقال مسلح مُشتبه به.

وقال كارلوس فيلاسكيس مدير المطار، وهو أكثر المطارات ازدحامًا في أمريكا اللاتينية، للصحفيين إن الصالة التي وقع الحادث أمامها تعمل دون توقف وأن الركاب ليسوا في خطر.

من جانبه، ذكر وزير الأمن في مكسيكو سيتي بابلو فاسكيس لوسائل إعلام محلية أن الوضع تحت السيطرة.

وقالت الوزارة إن أفرادًا من جهات إنفاذ القانون يحققون في عمليات سطو مزعومة في منطقة الجمارك بالمطار عندما وقعت المواجهة، إذ أدى إطلاق نار لإصابة مسئول وأصيب شرطي بعد أن صدمته سيارة.

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