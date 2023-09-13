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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يشهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لـ القوات المسلحة، اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس قادة القوات المسلحة، حيث وجه بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للأشقاء بالمغرب وليبيا.

وقال الرئيس، إن حجم الضرر الناتج عن الكوارث الإنسانية في ليبيا والمغرب كبير جدا ويتطلب أن نتضامن مع الأشقاء في هذه الظروف الصعبة.

مساعدات إلى ليبيا والمغرب

وأشار إلى أن هناك 7 طائرات جاهزة للانطلاق لتقديم المساعدات لـ المغرب وأخرى لليبيا .

وتابع: “حجم الضرر الناتج عن الفياضانات في ليبيا ضخم جدا والمعلومات الواردة تتطلب أن نتحرك في أسرع وقت وبكل قدراتنا ويهمني أن نساهم في تقديم تسهيل حقيقي في مواجهة الكارثة  “، مضيفا: ”أدرك ان قدرات الجيش قوية وقادرة على تقديم المساعدة بالتنسيق مع الجيش الليبي  سواء بريا او بحريا ، أيهما أسرع".

واسترسل : “ القوات الجوية أيضا قد تساهم في  تعميد الطرق بليبيا وتواصلت مع  قائد المنطقة الغربية حول هذا الشأن ولكن الامر يتطلب حجم عمل ضخم خصوصا ان تأثير الفياضانات ممتد في في 3 مدن على الاقل”.

وأضاف : “ سيكون هناك دعم قوي  وسنقوم بهذه المهمة  مع الاشقاء وهو جهد متواضع وتعبير رمزي عن التضامن معهم ”.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة ليبيا المغرب

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