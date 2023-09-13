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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لقاء توعوي حول مكتسبات ذوي الاحتياجات الخاصة بسيناء في عهد الرئيس السيسي

د حاتم سلامه جامعة
د حاتم سلامه جامعة العريش بشمال سيناء

أعلن د. حاتم سلامة (أستاذ الأدب الإنجليزي – رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة العريش وأمين متحدي الإعاقة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء) عن عقد لقاء توعوي حول مكتسبات ذوي الاحتياجات الخاصة في عهد الرئيس السيسي عبر ملتقى قادرون باختلاف بشمال سيناء الذي إنشاء مطلع مايو 2023 لعرض قضايا ومشكلات أصحاب الهمم.

 

وقال سلامة، إن ذوي الاحتياجات الخاصة يشهدون عصرهم الذهبي في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي أصحاب الهمم الذي  خصص عام 2018م،  عام ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

 وأشار سلامة إلى قانون 10 سنة 2018 (قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) وما يمنحه من مزايا لأصحاب الهمم بمختلف إعاقاتهم، كما أشار سلامة إلى احتفالية قادرون باختلاف التي تُقام في ديسمبر من كل عام والتي تعكس اهتمام القيادة السياسية المستمر بذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع سلامة ،حديثه مؤكدًا على الفلسفة الإنسانية التي يتبناها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مُستعرضًا ملامح هذه الفلسفة والتي منها على سبيل المثال لا الحصر: "وأنا كمان بحبكم" و"اقبلوا اعتذاري أنا (للمُتنمَر عليهم من أصحاب الهمم)".

المتفوقين :

ونوّه سلامة إلى مقولة الرئيس السيسي التي يصفها بدستور ذوي الاحتياجات الخاصة: "إن المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة ولاسيما المتفوقين والأبطال منهم فيرفع من شأنهم ويثمن إنجازاتهم ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات."

 

جدير بالذكر أن د. حاتم سلامة قد أعلن تأييده وتأييد أصحاب الهمم بشمال سيناء لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك من خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية فيس بوك.

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