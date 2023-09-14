علاقات متميزة.. عماد الدين حسين عن دعم القاهرة لليبيا: مصر الشقيقة الكبرى

علق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ على دعم ومساندة الدولة المصرية للأشقاء في ليبيا لمواجهة تداعيات العاصفة دانيال.

وقال عماد الدين حسين في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"مصر هي الدولة الشقيقة الكبرى للدول العربية ".

وأضاف عماد الدين حسين :" هناك علاقات وطيدة بين الشعب المصري والليبي، وما فعلته مصر من تقديم للدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا أمر طبيعي ".

وتابع عماد الدين حسين :" العلاقة بين الشعب المصري والليبي هي علاقة مصاهرة ونسب ".

واكمل عماد الدين حسين :" عدد الليبيين المقيمين في مصر كبير ويندمجون في نسيج الشعب المصري ".