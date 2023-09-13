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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خوفا من الكوليرا والملاريا..

ليبيا تحذر مواطنيها من هذا الفعل

ليبيا - علم
ليبيا - علم

حذر  مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح  المواطنين في المناطق المنكوبة من استخدام مياه الخزانات أو المياه الجوفية. 

وذكر السائح خلال تصريح لتلفزيون المسار قائلا : من مخاطر ما بعد ‎الفيضانات التلوث البيئي الناتج عن اختلاط مياه الصرف مع مياه الشرب وتحلل الجثث والأمراض المنقولة بالبعوض.

وأضاف السائح: نوصي باستخدام مصادر آمنة للغذاء والشراب وعدم استخدام المياه الجوفية ومياه الخزانات للشرب.

وتابع السائح: بعد الفيضانات عادة ما تنتشر أمراض التهاب الكبد الكوليرا والملاريا

واكمل السائح: سخرنا 20 ألف جرعة ‎من لقاحات الأطفال لمراكز التطعيم في مدينة ‎درنة

وأتم السائح: لدينا استراتيجية للبدء في حملة تطعيمات مصغرة وضيقة في إطار حماية ‎المناطق المنكوبة.

 

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