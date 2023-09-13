ليبيا تحذر مواطنيها من هذا الفعل

خوفا من الكوليرا والملاريا..

حذر مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح المواطنين في المناطق المنكوبة من استخدام مياه الخزانات أو المياه الجوفية.

وذكر السائح خلال تصريح لتلفزيون المسار قائلا : من مخاطر ما بعد ‎الفيضانات التلوث البيئي الناتج عن اختلاط مياه الصرف مع مياه الشرب وتحلل الجثث والأمراض المنقولة بالبعوض.

وأضاف السائح: نوصي باستخدام مصادر آمنة للغذاء والشراب وعدم استخدام المياه الجوفية ومياه الخزانات للشرب.

وتابع السائح: بعد الفيضانات عادة ما تنتشر أمراض التهاب الكبد الكوليرا والملاريا

واكمل السائح: سخرنا 20 ألف جرعة ‎من لقاحات الأطفال لمراكز التطعيم في مدينة ‎درنة

وأتم السائح: لدينا استراتيجية للبدء في حملة تطعيمات مصغرة وضيقة في إطار حماية ‎المناطق المنكوبة.