محاسبة المخطئ .. المنفي يطالب بفتح تحقيق في كارثة فيضانات ليبيا

طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بفتح تحقيق شامل بوقائع كارثة الفيضانات ومحاسبة كل من أخطأ.

وقال المنفي في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس" اليوم الأربعاء، "طلبنا من النائب العام فتح تحقيق شامل بوقائع الكارثة، ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي مدينة درنة، على أن تنسحب التحقيقات إلى كل من قام بتعطيل جهود الاستغاثة الدولية أو وصولها للمدن المنكوبة".

وأودى إعصار دانيال الذي اجتاح مناطق شرق ليبيا، يومي الأحد والإثنين الماضيين، بحياة الآلاف من الأشخاص، وخلف موجة نزوح كبيرة.

كما تسبب في تدمير وسط مدينة درنة التي كانت من أكثر المناطق تضررًا جراء الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات التي أغرقتها.