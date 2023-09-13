انتظرها حتى أطفأت النور ونامت.. المشدد للص منحوس عركله السرير

لجأت ولاء بعد يوم عمل شاق داخل منزلها الكائن بمنطقة البساتين لتخلد للنوم، لم تدري أن هناك من يراقبها ويراقب تحركاتها داخل المنزل من وراء الشباك، وبعد أن أصيب بحالة من التعب الشديد لجأت إلى سريرها بمفردها خاصة وأن زوجها مسافر لقضاء بعض الأعمال خارج القاهرة، واطفأت أنوار الشقة.



بعد أن هدأت الحركة بالمنطقة الكائن بها منزل ولاء وبعد أن اطمأن محمد العامل ذو الـ28 عامًا إلى نوم ولاء تسلل من الشرفة ودخل الشقة وبدأ يفتش في الأدراج باحثًا عن أي من الأشياء الثمينة لسرقتها وأثناء ذلك تعركل في أحد أرجل السرير الذي كانت تستلقي عليه ولاء وهي في حالة غياب عن الوعي من شدة الإرهاق.

اللص المنحوس



كان سقوط محمد العامل له أثر صوت أفاق ولاء من نومها العميق وبإضاءة المصباح المجاور للسرير حتى رأت شخصًا ملثمًا فصاحت مستغيثة بمن ينجدها، فأشهر في وجهها سكينًا محاولًا بث الرعب في نفسها وتمكن بتلك الوسيلة بسرقة منقولاتها ولاذ بالفرار ولكن أثناء المرور الأمني بدائرة القسم للضابط مصطفى محمود بقسم شرطة البساتين نما إلى سمعه صوت صياح واستغاثة.



توجه الضابط مصطفى محمود إلى مصدر الصياح لاستبيان أمره فأبصر المتهم يركض مسرعًا بالطريق العام فضبطه وتم استدعاء ولاء للاستماع إلى أقوالها في الواقعة والتي أكدت شهادتها جرم المتهم الذي أقر بالواقعة فأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات القاهرة فقضت بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات ومصادرة الصلاح الأبيض المضبوط.



وحددت المادة 321 عقوبة الشروع في السرقة من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد القصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت، وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة،



كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.