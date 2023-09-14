عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يترأس اجتماعا للاستعداد لسباق الدراجات الدولي في شرم الشيخ

الاجتماع
الاجتماع

ترأٍس اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ،  الاجتماع التنسيقي الخاص بالسباق الدولي للدراجات " تور دي فرانس" بحضور اللواء احمد سرحان رئيس هيئة الرقابة الادارية بجنوب سيناء، و القيادات التنفيذية بالمحافظة، ورئيس مدينة شرم الشيخ، ومدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، ومدير المرور، وممثلي مرفق الاسعاف، وهيئة الطرق والمعنيين، واعضاء مجلس ادارة شركة ايجلز لإدارة الأنشطة الرياضية القائمين بتنظيم السباق .


وذلك بشأن التنسيق نحو اقامة سباق الدراجات الهوائية " تور دي فرانس" السباق الأهم والأعلى مشاهدة في العالم ، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ مدينة السلام العالم  في الفترة من 20 الي 23 سبتمبر من العام الجاري.

وأوضح ممثلي الشركة المنظمة ان الفعالية عبارة عن 4 سباقات مسافة  170 كم للمحترفين تقطع تلك المسافة من داخل مدينة شرم الشيخ حتي مدينة دهب والعودة الي شرم الشيخ.
الفعالية الثانية مسافة 96 كم سباق محترفين وهواة علي طريق السلام بشرم الشيخ
الثالثة لمسافة 40 كم علي الطريق الدائري الأوسطي لكل الرياضيين
الفعالية الرابعة 6 كم وهو سباق للعائلات من داخل شرم الشيخ
يشار الي انه متوقع ان يشارك في السباق متسابقين من 30 دولة مختلفة بالإضافة لمشاركة عدد من سفراء الدول المشاركة ، ويقام السباق برعاية محافظة جنوب سيناء، ووزارة الشباب والرياضة.

تلاج٠

FB_IMG_1694646758610
FB_IMG_1694646758610
FB_IMG_1694646756013
FB_IMG_1694646756013
جنوب سيناء فودة اجتماع السباق الختامي ابرز الدراجات النارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس 14 سبتمبر

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

العاصفة دانيال تغادر القاهرة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو| فيديو

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

بدون أنف وبرجل واحدة.. عائلة أمريكية تدّعي رؤية كائنين فضائيين خلف منزلها|فيديو وصور

من جديد.. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب وشوبير

رامي ربيعة يستفز جمهور الزمالك بشأن غرامة كهربا

ترشيحاتنا

حارس الزمالك الشاب يصدم الجميع ويعلن اعتزاله نهائيا

كارثة.. العالم الهولندي يحذر من زلازل أخرى تضرب المغرب قريبا

معلومات الوزراء: 3.7 تريليون دولار مكاسب عالمية متوقعة من الثورة الصناعية الرابعة

رئيس التأمين الصحي الشامل: مضاعفة الإنفاق على الرعاية الأولية لـ 55 %

بالقرب من سد النهضة.. زلزال خطير يضرب إريتريا

ناقد فني: المشاهدون ارتبطوا بمسلسل الكبير.. ولو هيتعرض كل سنة مش هنزهق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يبكي القلوب.. أب ليبي يشهد انتشال ابنه بعد العاصفة دانيال بـ درنة

بدون أنف وبرجل واحدة.. عائلة أمريكية تدّعي رؤية كائنين فضائيين خلف منزلها|فيديو وصور

أول صورة توثق كارثة الإعصار دانيال من الفضاء لحظة وقوعه |شاهد

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

فيديو

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ