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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب سيدات الطائرة الشاطئية يخسر من فرنسا في دورة البحر المتوسط هيراكليون 2023

صدى البلد

خسر منتخب السيدات للكرة الطائرة الشاطئية من نظيره منتخب فرنسا بنتيجة أشواط 2-0 في دور المجموعات لدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون باليونان.
 

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 21-13 بينما انتهى الشوط الثاني بنتيجة 21-14.
 

وبتلك النتيحة يواجه منتخب السيدات اليوم الخاسر من مواجهة المغرب و إسبانيا في الواحدة ظهر اليوم في ثاني مباريات المجموعة 
 

وكان منتخب السيدات تأهل لدور المجموعات مباشرة بسبب تصنيفه الأعلى.
 

ويشارك في البطولة الجزائر بفريقين وأندرو وكرواتيا وصربيا وفرنسا بفريقين واليونان بفريقين وإيطاليا بفريقين وكوسوفو والمغرب بفريقين وموناكو والبرتغال وتونس بفريقين وقبرص بفريقين .
 

وتتكون تشكيلة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية رجال من الثنائي أحمد عزب وأحمد فهمي بينما تضم قائمة السيدات دعاء غباشي ومروة مجدي والمدير الفني إسلام عكاشة.

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