خبير: تشجيع ريادة الأعمال يعزز الإبداع والابتكار بشكل كبير ويزيد فرص العمل

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تحفيز ودعم المبتكرين ورواد الأعمال أمرًا حاسمًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وللجامعات المصرية وله دور مهم في اكتشاف وتشجيع المواهب والمبتكرين بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح الخبير التربوي، أن الدولة تستهدف التوسع في برامج التدريب الخاصة بريادة الأعمال، والتوسع في حاضنات الأعمال، وتشجيع وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في كل المناهج الخاصة بالجامعات المصرية، مع تنفيذ عدد من المشروعات الداعمة التى تشرف عليها العديد من الوزارات مع مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية.

وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن ضرورة التعاون بين الجهات المعنية والمستفيدة من البحث العلمي في الصناعة والاستثمار والاتجاهات العملية الخاصة بالبحوث المصرية، لتحقيق فلسفة البحث العلمي في الصناعة.

وشدد الدكتور محمد فتح الله، على أهمية اكتساب مهارات ريادة الأعمال والابتكار في التعليم، وتوجيه الطلاب عبر مراحل التعليم الجامعي من تطوير أفكار عن أعمال تجارية، وتمكين أعضاء هيئة التدريس عبر تزويدهم بالمهارات والمعارف والقدرة على قيادة المبادرات لتحسين المؤسسات بالكامل.

ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن تحقيق رؤية مصر 2030 يعتمد بشكل كبير على الاستثمار في البحث والابتكار وتوجيه هذه الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف الخبير التربوي، أن تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات والمؤسسات التعليمية مهمة حيث يتعين على الطلاب والباحثين أن يكونوا ملمين بعملية الابتكار وكيفية تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، يمكن أيضًا تقديم الدعم المالي والمعرفي للمشاريع الواعدة وتوفير البنية التحتية والموارد الضرورية لدعم الأفكار الابتكارية.

إلى جانب ذلك، يمكن تنظيم مسابقات وأحداث تشجيعية للطلاب والشباب لتطوير أفكارهم وعرضها أمام لجان تحكيم أو مستثمرين محتملين، وهذا يمكن أن يشجع على تنافسية أكبر وتطوير مهارات العمل الجماعي وإشراك الشباب في عمليات الابتكار.