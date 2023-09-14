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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. البروفات النهائية لـ حفل «ليلة من الزمن الجميل»

صدى البلد

يقام اليوم، الخميس، حفل يجمع الفنانين محمد ثروت وميادة الحناوي وعفاف راضي، في ليلة تحمل اسم “الزمن الجميل” ضمن حفلات جدة، والتي تقيمها الهيئة العامة للترفية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت بنش مارك، عبر حسابها بتطبيق “إنستجرام”، مجموعة من الصور والفيديوهات للبروفات النهائية قبل إقامة الحفل اليوم.

من المقرر أن يذاع حفل كل محمد ثروت وميادة الحناوي وعفاف راضي على قناة MBC مصر في الساعة العاشرة مساءً. 

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و"إنستجرام"، عن إقامة حفل جديد بعنوان "ليلة من الزمن الجميل" وذلك يوم 14 سبتمبر، بمسرح بنش مارك في مدينة جدة، بمشاركة المطرب الكبير محمد ثروت، والفنانة ميادة الحناوي، والفنانة عفاف راضي، ومن المقرر أن يتم طرح تذاكر الحفل غداَ الموافق 5 سبتمبر الجاري الساعة الثامنة مساءَ.

ويشارك المطرب الكبير محمد ثروت بالحفل بالاشتراك مع الفنانة ميادة الحناوي، والفنانة عفاف راضي في تقديم عدد من الأغاني الخاصة بهم، وعدد من الأغاني التراثية التي تحمل قيماً ومعاني وذكريات رائعة.

وتأتي هذه الحفلة ضمن سلسلة فعاليات وحفلات تقيمها هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير تجارب ترفيهية مميزة للجمهور العربي. 

ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالاً كبيراً من محبي الفن العربي في المنطقة.

الهيئة العامة للترفيه الفنانة ميادة الحناوى الفنانة عفاف راضي المستشار تركى ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه المملكة العربية السعودية رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية مستشار تركي آل الشيخ

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