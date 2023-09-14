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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق مبادرة "وادي دارا" في رأس غارب لبيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن رئيس مدينة رأس غارب، السيد ممدوح نديم، عن إطلاق مبادرة جديدة تحت اسم "وادي دارا"، بهدف توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين، تأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، لتخفيض الأسعار وتسهيل عبء المعيشة على المواطنين في مختلف مدن المحافظة.

وتهدف مبادرة "وادي دارا" إلى توفير فرصة للمواطنين للحصول على منتجات طازجة وصحية من الخضراوات والفواكه بأسعار معقولة. وستتاح هذه المنتجات في السوق الجديد بمدينة رأس غارب، حيث ستكون متاحة للجميع.

وأكد السيد ممدوح نديم أهمية هذه المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى المعيشة لديهم، وأشار إلى أنه سيتم العمل بجد لضمان توفير مجموعة متنوعة من الخضراوات والفواكه بأسعار تتناسب مع الدخل الشهري للمواطنين.

ويأتي هذا الإعلان في سياق جهود الحكومة المحلية لدعم الأسر وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة.

ومن المتوقع أن تشكل مبادرة "وادي دارا" إضافة إيجابية لحياة المواطنين في رأس غارب، حيث ستتيح لهم الفرصة لشراء منتجات ذات جودة عالية بأسعار مقبولة.

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