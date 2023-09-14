الصورة الأشهر في التاريخ لجيفارا..قصة التقاطها وسط الحشود في كوبا عام 1960

يصادف اليوم ذكرى ميلاد ألبرتو كوردا المصور الكوبي الذي التقط أشهر بورتريه لمناضل جيفارا، في اللحظات الأخيرة قبل وفاته على يد جندي حكومي بوليفي، صرخ إرنستو "تشي" جيفارا لجلاده قائلاً: "اطلق النار يا جبان! إنك ستقتل رجلاً فقط!" رحل جيفارا في التاسع من أكتوبر عام 1967 عن عمر يناهز 39 عامًا، ولكنه كان محقًا في تأكيده بأن ذلك لن يكون نهاية إرثه.

الصورة الأشهر في التاريخ

تم التقاط الصورة في الخامس من مارس عام 1960، قبل سبع سنوات من وفاة جيفارا، خلال جنازة لعمال قتلوا في انفجار ميناء كوبا، حيث قامت الحكومة الثورية بقيادة فيدل كاسترو باتهام الأمريكيين بذلك.

تتعلق قصة هذه الصورة بلحظة التقاطها، حيث نظر جيفارا، الجنرال في الثورة ورجل ذو ثقل فكري في نظام كاسترو في كوبا، إلى كاسترو وهو يلقي خطابًا ملهمًا، حيث صعد إلى منصة قريبة من المصور ألبرتو دياز جوتيريز المعروف أيضًا بألبرتو كوردا. في هذه اللحظة، التقط كوردا صورتين لجيفارا، تظهر وجهه الحازم وشعره الطويل الذي يتدفق، قبل أن ينحني جيفارا مرة أخرى وسط الحشود.

لعدة سنوات، ظلت الصورة الأيقونية مجرد صورة شخصية تعتز بها الرجل الذي التقطها، وقام كوردا بتعليقها على جداره وأحيانًا توزيع نسخ منها على الضيوف. وفي عام 1967، شاهدت الجماهير الصورة للمرة الأولى عندما نُشرت في مجلة "باريس ماتش" إلى جانب مقال عن حركات الغويريلا في أمريكا اللاتينية.

قد يكون كوردا أعجب بهذه الصورة بسبب خلفيته كمصور أزياء، وقد قام بقص الصورة بشكل مميز، وعلى الرغم من رفض صحيفة "لا ريفولوسيون" استخدامها، حققت الصورة شهرة عالمية وأصبحت واحدة من أشهر صور إرنستو تشي جيفارا على الإطلاق.