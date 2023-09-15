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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فستان تايجر .. هاجر أحمد تشعل السوشيال ميديا| شاهد

هاجر أحمد
هاجر أحمد

شاركت الفنانة هاجر أحمد متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت هاجر في الصورة بإطلالة صيفية متميزة، مرتدية فستان تايجر ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

 

وبدأت هاجر أحمد ، تصوير دورها في فيلم "بلموندو" أمام الفنان حسن الرداد، تمهيدا لطرحه خلال الأسابيع القليلةالمُقبلة، ضمن موسم أفلام صيف 2023

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

ويُشارك في بطولة «بلموندو»، الفنانون حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، وإنجي وجدان، وسماء إبراهيم،ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

آخر أعمال هاجر احمد

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