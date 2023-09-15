عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اختفاء وزير الدفاع الصيني يزيد التكهنات حول مصيره

صدى البلد

لم يظهر وزير الدفاع الصيني منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع وسط تكهنات بأنه قيد التحقيق، في أحدث قضية اختفاء مسؤول كبير في الحزب الشيوعي عن الرأي العام، حسب وصف صحيفة الجارديان البريطانية.

ووفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان اليوم الجمعة، شوهد الجنرال لي شانجفو آخر مرة في 29 أغسطس الماضي عندما ألقى خطابا أمام منتدى السلام والأمن الصيني الأفريقي. وكانت آخر رحلة خارجية له إلى موسكو ومينسك في منتصف أغسطس الماضي، حيث التقى بمسؤولين روس على هامش مؤتمر أمني، ومع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الجمعة نقلا عن مسؤولين كبار أن الحكومة الأمريكية تعتقد أن لي يخضع للتحقيق. وذكرت رويترز أن لي ألغى اجتماعا مع مسؤولي الدفاع الفيتناميين في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي. وقال مسؤولان فيتناميان لوكالة الأنباء إن بكين أجلت الاجتماع السنوي.

وكان رام إيمانويل، سفير الولايات المتحدة إلى اليابان، صريحا بشكل خاص بشأن اللغز، حيث شبه حكومة شي جين بينج برواية أجاثا كريستي ثم لم يبق أحد.

وفي يوم الجمعة، نشر على موقع إكس (تويتر سابقًا) مدعيًا أن لي لم يظهر في اجتماع مقرر مع قائد البحرية السنغافورية لأنه "وضع تحت الإقامة الجبرية". ولم يقدم مصدرا لهذه الادعاءات.

ويأتي اختفاء لي في أعقاب الإقالة المفاجئة لوزير الخارجية الصيني تشين جانج من منصبه في يوليو الماضي، بعد اختفائه الذي دام أسابيع أيضاً. ولم ترد أي معلومات أو علامات أخرى عنه منذ ذلك الحين.

تم تعيين لي وزيرا للدفاع في مارس 2023، بعد بضعة أشهر من توليه أعلى منصب عضو في اللجنة العسكرية المركزية التي تشرف على القوات المسلحة.

 وفي عام 2018، بصفته مديرًا لقسم تطوير المعدات العسكرية، فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بسبب شراء جيش التحرير الشعبي الصيني لمعدات عسكرية روسية.

الصيني وزير الدفاع وزير الدفاع الصيني اليابان الجارديان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

يشترط اللغة.. وظائف ذهبية في بنك القاهرة| الحق قدم

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

اختفاء وزير الدفاع الصيني يزيد التكهنات حول مصيره

كارثة محتملة بعد انتشار الرائحة الكريهة.. البحوث الفلكية ترد على انشقاق طبقات الأرض

تفاصيل تعديلات قانون سيارات المصريين بالخارج قبل إعادته للبرلمان.. ومفاجأة خلال أيام

ترشيحاتنا

رقم صادم.. المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا تكشف أعداد النازحين من المنطقة المنكوبة

مفاجأة عاجلة من الأرصاد.. سعر الدولار اليوم.. تحرك جديد في الذهب.. أخبار تهمك

لحظة انهيار طبيب ليبي عند سؤاله عن ضحايا إعصار دانيال| شاهد

حال النبي مع أهله| خطيب الأوقاف: ضرب الحبيب المثل الأعلى في وفاء الرجل لزوجته

500 جنيه تراجعا في أسعار الذهب قبل الإعلان عن قرار حكومي هام

الكرملين يؤكد: لم يتم توقيع أي اتفاق خلال زيارة زعيم كوريا الشمالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقراط غادة عبدالرازق في "تحت الحزام" تثير ضجة| سعرها خرافي

لسبب لن تصدقه.. امرأة تثير الجدل بعدم تمكنها من النوم منذ 11 عاما

عدوى بكتيرية أم فيروسية؟.. هذه هي الاختلافات الرئيسية| انتبه

أخطاء تؤدي إلى شيخوخة البشرة.. رقم 1 ستدهشك

فيديو

يهدد حياة 20 مليون سوداني.. أستاذ جيولوجيا: سد النهضة سينهار| فيديوجراف

زلزال يضرب 3 دول إحداها عربية .. العالم الهولندي يثير الرعب |فيديو جراف

داخل على المليار.. تقرير بريطاني يكشف عن حجم ثروة محمد صلاح| فيديوجراف

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ