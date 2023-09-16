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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| بكري يتحدى أحمد طنطاوي: انشر ما يثبت سفرك إلى لبنان لدراسة الماجستير.. المفتي: لا يجوز الإجهاض إلا في حالة واحدة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:


الأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة.. وتكشف حقيقة اقتراب حدوث عاصفة التنين
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه لا توجد تقلبات جوية متوقعة خلال الفترة القادمة، ونفت وجود ما يسمى بـ عاصفة التنين قادمة قريبا، مثلما تم تداوله خلال الساعات السابقة.



المسماري: 900 ألف مُتضرر من الفيضانات في الجبل الأخضر| فيديو
قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن هناك 900 ألف شخص في الجبل الأخضر تضرروا بسبب الفيضانات.


هاني العسال: القانون الجديد يشمل التصالح على العقار بشكل عام
تحدث المهندس هاني العسال، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، عن القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء المحتمل مناقشة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم.


بكري يتحدى أحمد طنطاوي: انشر ما يثبت سفرك إلى لبنان لدراسة الماجستير
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن من حق المواطن تقييم مواقف المرشح الرئاسي الذي سينتخبه، مؤكدا أن الدولة المصرية أمام مؤامرة بمعنى الكلمة.

 


معنديش مانع أتخانق معاكم | انفعال مصطفى بكرى على الهواء لسبب خطير
قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن الدفاع عن الدولة الوطنية ومؤسساتها مبدأ ثابت يسير عليه، معقبا:" كل اللي عاوز يعمل حملات يعملها".



فعل فاضح أمام الكاميرا| لمَس جسد مراسلة إسبانية في الشارع .. فيديو
رصدت قناة العربية، تقريرًا عن التحرش بمذيعة على الهواء خلال حديثها أمام الكاميرات، في واحد من مقاطع الفيديو التي أحدثت ضجة كبيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ وصفها البعض بأنه فعل فاضح على الهواء ويجب اتخاذ قرار صارم تجاه هذا الشخص الذي ظهر في هذا المقطع. 



الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وموعد انكسار درجات الحرارة
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس في جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن هناك استقرار تام في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية. 



وهنخلّف عيال إزاي؟ انهيار امرأة بسبب طلب صادم من زوجها
 استعرض برنامج "أحلام مواطن"، اغرب قصة رفع دعوى طلب الخلع فى مصر.


مصطفى قمر: أحترم جمهوري وأقدم كوميديا راقية افتقدتها السينما
قال المطرب والفنان مصطفى قمر، إن فيلم أولاد حريم كريم فيلم راقي ولا يوجد به ألفاظ خارجة.
وأضاف مصطفى قمر، خلال حواره مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية شيرين سليمان: "الفيلم اتعمل فيه مجهود جبار وفيه خفة دم وحالة طيبة بين جميع الفنانين".



مفتي الجمهورية: لا يجوز الإجهاض إلا في حالة واحدة
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء لا تجيز الإجهاض بأي حال من الأحوال بعد نفخ الروح في الجنين.

 

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