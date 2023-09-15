برلماني: القانون الجديد يشمل التصالح على العقار بشكل عام

تحدث المهندس هاني العسال، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، عن القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء المحتمل مناقشة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم.

أضاف هاني العسال، خلال حواره في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيشمل التصالح على العقار بشكل عام، معقبا:" مصر دلوقت دولتين واحدة مخطط وأخرى عشوائية".

العاصمة الإدارية

وأوضح هانى العسال، الدولة المخططة هى العاصمة الإدارية،والمدن الجديدة التى أنشأت فى عهد الرئيس السيسي، والدولة العشوائية هي التي بينت قبل عهد الرئيس، لافتا إلى أنه لم يتم تخطيط المبانى بعد عهد الملك إسماعيل.

وأشار هانى العسال، قانون التصالح فى مخالفات البناء يحول مصر من دولة عشوائية إلى دولة مخططة، مبانيها تتمتع بحرية قانونية منفردة بدلا من ملكية على المشاع.