نائب بـ«الشيوخ»: بناء العاصمة الإدارية استثمار للفكر وفتح آفاق جديدة للاقتصاد

قال المهندس هاني العسال، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن بناء العاصمة الإدارية الجديدة على 246 ألف فدان، جاء برؤية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف هاني العسال، خلال حواره في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن مساحة العاصمة الإدارية الجديدة تساوى 6 أضعاف مساحة محافظة القاهرة.

بناء العاصمة

وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن بناء العاصمة الإدارية هو استثمار للفكر، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد والاستثمار.

وأوضح المهندس هاني العسال، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة فتح الآفاق للتعمير والتنمية في كل محافظات مصر التي كانت منسية لعهود طويلة.