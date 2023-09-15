مفاجأة صادمة.. 80% من مباني مصر مخالفة ودون تخطيط منذ 1867| فيديو

قال المهندس هاني العسال، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل 80% من حجم البناء في مصر.

وأضاف هاني العسال، خلال حواره في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن 80% من حجم مباني مصر السابقة، بنيت دون ترخيص، أو دون تخطيط للأسف الشديد.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ: قائلا: "المباني في مصر منذ عام 1867 في عهد الخديوي إسماعيل، وبعد إنشاء القاهرة، لم يتم تخطيط مبانيها إلا في عهد الرئيس السيسي".

وزير العدل: الحكومة انتهت من قانون التصالح

وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد أعلن أن الحكومة انتهت من قانون التصالح، وسيكون ضمن أجندة التشريعات خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، مضيفا أن «القاعدة العامة في قانون التصالح الجديد، أن كل مواطن سيكون أمامه فرصة لتقنين المخالفة، سواء سدد نسبة الـ 25%، أو لم يسددها حتى الآن».