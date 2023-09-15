بكري يتحدى أحمد طنطاوي: انشر ما يثبت سفرك إلى لبنان لدراسة الماجستير

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن من حق المواطن تقييم مواقف المرشح الرئاسي الذي سينتخبه، مؤكدا أن الدولة المصرية أمام مؤامرة بمعنى الكلمة.

ووجه مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، سؤالا للمرشح المحتمل أحمد طنطاوي، قائلا: "لماذا تشكك دائما في الدولة المصرية؟، ولماذا قابلت أيمن نور في لبنان؟".

تسجيل الماجستير

وأضاف بكري: "أنت قولت هتسافر لبنان لمدة 9 أشهر؛ لتسجيل الماجستير، ياريت تثبت للناس دا".

وبشأن مزاعم المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد طنطاوي، باختراق تليفونه الشخصي؛ قال بكري: "هي الدولة مش وراها غيرك ولا إيه يا أحمد؟، مرة مش عاوزين يدخلوني الاستاد، ومرة مش عاوزين يدخلوني الأزهر".