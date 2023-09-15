عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكري يتحدى أحمد طنطاوي: انشر ما يثبت سفرك إلى لبنان لدراسة الماجستير

احمد طنطاوى
احمد طنطاوى

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن من حق المواطن تقييم مواقف المرشح الرئاسي الذي سينتخبه، مؤكدا أن الدولة المصرية أمام مؤامرة بمعنى الكلمة.

ووجه مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، سؤالا للمرشح المحتمل أحمد طنطاوي، قائلا: "لماذا تشكك دائما في الدولة المصرية؟، ولماذا قابلت أيمن نور في لبنان؟". 

تسجيل الماجستير

وأضاف بكري: "أنت قولت هتسافر لبنان لمدة 9 أشهر؛ لتسجيل الماجستير، ياريت تثبت للناس دا".

وبشأن مزاعم المرشح الرئاسي المحتمل، أحمد طنطاوي، باختراق تليفونه الشخصي؛ قال بكري: "هي الدولة مش وراها غيرك ولا إيه يا أحمد؟، مرة مش عاوزين يدخلوني الاستاد، ومرة مش عاوزين يدخلوني الأزهر".

أحمد طنطاوي الإعلامي مصطفى بكري المرشح الرئاسي قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

بعد كارثة درنة الليبية.. دولة عربية جديدة مهددة بفيضان مدمر

الأرصاد: عودة عاصفة التنين مع بداية الخريف.. وتوقعات بارتفاع معدل الأمطار

بي إن سبورتس تعلن قراراها النهائي بشأن إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

كل عيل من راجل.. قهوجي المنيرة مصدوم بسبب حقيقة نسب أبنائه الأربعة

تهددها بمصير درنة الليبية.. عاصفة جديدة تتجه لهذا البلد

وصلت إلى معشر قريش وعبدة الأصنام | القصة الكاملة لأزمة داليا شوقي

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

ترشيحاتنا

مع فصل الخريف .. مشروبات فعالة في تخفيف أعراض الجيوب الأنفية

ضربة لإسرائيل.. وزير الخارجية الأمريكي: يجب العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

أحد أهالي ضحايا درنة: لم نتوقع أن تكون العاصفة بهذه القوة

النشيد الوطني.. معلمة مغربية تروي قصة الساعات الأخيرة لتلاميذها المتوفين بسبب الزلزال

المسماري: الجيش الليبي فقد أكثر من 80 ضابطا وجنديا في درنة

استبعاد لاعب من قائمة الأهلي.. مفاجأة كولر في السوبر الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق المؤتمر صحفي لأبطال فيلم الإسكندراني

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشمر المغلي؟

طريقة عمل التومية في البيت| أحلى من المطاعم

ماذا يفعل الجزر للحامل والطفل؟

فيديو

كارثة جديدة في ليبيا.. وتحذير مهم من الأمم المتحدة

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

حذر إمام عاشور .. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص ؟ «فيديوجراف»

النجم الساطع 2023| ختام أكبر تدريب عسكري في الشرق الأوسط بمشاركة 8000 مقاتل من 34 دولة .. تدريبات غير نمطية للدول المشاركة .. وتأكيد على العلاقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ